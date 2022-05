Roma – Mourinho nella bufera: le parole dell’ex rivale svelano un retroscena inedito

L’allenatore della Roma José Mourinho è al centro di una polemica: le parole di un rivale svelano un retroscena inedito sul portoghese.

Il nome di José Mourinho è sempre oggetto di discussioni: un suo ex rivale ha riaperto un argomento che ha rivelato un aneddoto inedito.

José Mourinho ha conquistato la Roma. L’allenatore portoghese si è guadagnato l’affetto del pubblico grazie ad un’annata positiva che, nel migliore dei casi, potrebbe anche chiudersi con un trofeo. I giallorossi, infatti, si giocheranno la finale di Conference League contro il Feyenoord: la possibilità di vincere una competizione europea ha dato molto entusiasmo all’ambiente.

Anche dopo il match con il Venezia terminato 1-1, il pubblico dello Stadio Olimpico ha reso omaggio alla squadra e all’allenatore, cercando così di trasmettere la carica necessaria per chiudere l’annata nel migliore dei modi.

Intanto, però, un ex rivale dello Special One ha riaperto un argomento svelando un retroscena inedito: è nuovamente tempo di polemiche.

La rivalità è ancora viva: polemica su Mourinho

Come anticipato, l’allenatore portoghese ha conquistato l’affetto dei tifosi della Roma. Tuttavia, il suo è sempre stato un nome controverso: c’è chi lo ama, ma anche chi non lo sopporta. Se nella maggioranza delle sue squadre ha avuto la capacità di creare un legame profondo con l’ambiente, è anche vero che è sempre riuscito ad attirare la forte antipatia delle tifoserie rivali.

In Italia è molto sentita la rivalità con Milan, Juve e Lazio, in Inghilterra con Arsenal e City, mentre in Spagna con il Barcellona. In particolare, il suo periodo in Liga è coinciso con il grande duello tra il suo Real Madrid ed il Barça di Guardiola: le due squadre hanno dato vita a match passati alla storia in tutte le competizioni, anche in Champions League in una semifinale leggendaria nel 2011.

Proprio un ex rivale del Barcellona ha riaperto un argomento scottante risalente ai tempi di Mourinho sulla panchina del Real Madrid: Gerard Pique.

Il difensore spagnolo è tornato a parlare dello Special One toccando un tema molto delicato. Pique, infatti, ha commentato la mentalità che Mourinho trasferisce ai propri giocatori ed il rapporto con le squadre rivali: “In conferenza stampa pressava tutti i giorni e questo per Guardiola era troppo. Non aveva niente a che vedere con il calcio. Distruggeva anche i rapporti tra i giocatori, se andava da un calciatore a dirgli <<Qualcuno ti odia>>, il calciatore gli credeva. Ero in Nazionale e stavo per salutare Casillas, ma lui non mi voleva parlare”.

Il difensore del Barça ha anche rivelato che sono state necessarie sedute di gruppo fra calciatori blaugrana e del Real per ristabilire l’equilibrio all’interno dello spogliatoio della Spagna.

Il racconto di Pique ha svelato retroscena inediti, ma che confermano la capacità di Mourinho di lavorare sulla mentalità della propria squadra, anche a costo di creare antipatie.