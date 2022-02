Jet privato che passione: svelati nomi dei calciatori che spendono di più per volare

Sono numerosi i calciatori che nel corso degli anni hanno sfoggiato sui social scatti realizzati dentro i loro jet privati, ma la domanda che in queste ore la fa padrona sul web è la seguente: quanto sono disposti a spendere gli atleti durante l’anno per il loro volo privato?

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere come numerosi calciatori e personaggi del mondo dello spettacolo prediligere viaggiare a bordo di jet privati, piuttosto che affidarsi aerei di linea. Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato dalla coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni, per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, e da Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo per quanto riguarda invece il calcio.

L’attaccante, non a caso, in varie occasioni ha pubblicato delle foto realizzate all’interno del suo aereo privato, così come è successo solo pochi giorni fa quando lui e la compagna Georgina si sono recati in Inghilterra per prendere parte ad un evento e concedersi una cena in un noto ristorante stellato.

La coppia in questione, comunque sia, non è l’unica ad aver ceduto al fascino dell’aereo privato tanto da non badare a spese per i loro viaggi, così come reso noto anche da un recente articolo pubblicato dal portale di Sky Sport.

Jet privato: chi sono i calciatori che spendono più al mondo per volare?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato appunto alla redazione di Sky Sport, qui dove è possibile leggere i nomi di alcuni tra i calciatori più famosi al mondo che non badano a spese pur di viaggiare in totale serenità e privacy con il loro jet privato.

Si tratta di una lunga lista dove troviamo anche Karim Benzema, che è da alcuni anni possiede un aereo Cessna Citation CJ4 dal valore 8,1 milioni di euro. A spendere quasi la stessa cifra è anche Alexis Sanchez, proprietario di Gulfsterman G300.

A cedere al fascino del jet privato sono stati anche Gareth Bale, un areo dal valore di 9,7 milioni euro, e non solo. A gradire la tranquillità di un volo privato troviamo anche Neymar, Wayne Rooney e Paul Pogba. Quest’ultimo, inoltre, secondo quanto reso spenderebbe per il suo Gulfstream G208, il cui valore economico si girerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

Voli privati per David Beckham e Cristiano Ronaldo

Nel reportage classifica pubblicato dalla redazione di Sky Sport figurano anche i nomi di David Beckham e Cristiano Ronaldo. l’ex calciatore da alcuni anni a questa parte sarebbe in possesso di un Bombardier Challenger 360, dal valore di 21 milioni di euro.

Tra i tre calciatori che, chiudi altri, hanno investito in jet privati troviamo appunto Ibrahimovic, Lion Messi e infine Cristiano Ronaldo, i quali hanno investito nei loro aerei più di 30 milioni di euro, viaggiando in tutto il mondo solo ed esclusivamente utilizzando il loro mezzo di trasporto, molto simili a dei piccoli aerei di linea e quindi adatti per i voli intercontinentali.