Il Milan dice addio a Kessie: ecco i due nomi pronti per sostituirlo

Il Milan dirà addio a Kessie a fine stagione: l’ipotesi che porta alla separazione è sempre più forte. I rossoneri hanno individuato due sostituti.

Il Milan e Kessie si diranno addio a luglio. I rossoneri sono già alla ricerca dei possibili sostituti dell’ivoriano.

Kessie ed il Milan sono vicinissimi alla separazione al termine della stagione. Il centrocampista ivoriano aveva dichiarato di essere pronto a firmare il rinnovo ad inizio stagione, ma i colloqui fra le parti non hanno mai preso una piega positiva. Le richieste del calciatore, infatti, non sarebbero idonee alle possibilità del club rossonero, che ha dei paletti da rispettare.

Ormai le possibilità che arrivi la firma sul prolungamento sono vicine allo zero e, per questo motivo, la dirigenza sta già studiando due possibili nuovi innesti per il centrocampo di Pioli.

Milan, addio a Kessie: due alternative

Una volta si sarebbe definita una “telenovela”: il rinnovo fra Kessie e il Milan parte da lontano e sembrava vicinissimo in estate. Dopo aver perso sia Donnarumma che Calhanoglu a parametro zero, i rossoneri avrebbero voluto evitare di portare a scadenza anche l’ivoriano. Tuttavia, dopo una “mezza promessa” estiva prima delle Olimpiadi disputate con la sua Nazionale (“Torno e sistemo tutto” aveva dichiarato), l’ex Atalanta non ha mai firmato quel contratto.

Ora su di lui ci sarebbero dei top club esteri (in pole il Barcellona), ma anche Inter e Juve, che potrebbero cogliere una vera e propria occasione di mercato.

Il Milan ora pensa già al futuro e a quello che sarà: c’è bisogno di un nuovo centrocampista. Attualmente ci sono due possibilità: ecco quali.

LEGGI ANCHE -> Napoli, ecco l’erede di Insigne: tanti nomi, ma uno è caldissimo!

Investire o puntare su un giovane: le due ipotesi

Non è un mistero: al Milan piace molto Renato Sanches. Il centrocampista portoghese del Lille è un pallino della dirigenza, che ha anche provato un tentativo last minute (senza successo) per cercare di prenderlo già a gennaio. In estate si potrebbe riaprire il discorso, ma molto dipenderà dal budget che la società metterà a disposizione per il mercato.

Per questo motivo, potrebbe esserci la possibilità di poter investire per un solo top player. Al Milan piace anche Botman (anche lui del Lille) per la difesa e, se si dovesse scegliere fra uno solo dei due, i rossoneri sarebbero costretti a puntare su un giovane in alternativa.

Nel caso in cui la scelta dovesse ricadere sul difensore olandese, a centrocampo potrebbe arrivare un profilo a basso costo.

LEGGI ANCHE -> I prossimi parametri zero: ecco i migliori giocatori in scadenza nel 2023

Il nome in questione è quello di Tommaso Pobega: il centrocampista è già del Milan, ma attualmente è in prestito al Torino. Dopo le esperienze con Pordenone, Spezia e granata, potrebbe arrivare il momento per il grande salto. I costi dell’operazione sarebbero nulli e così si potrebbe pensare anche ad un doppio innesto a centrocampo.

Ad ora è presto per avanzare ipotesi concrete, ma è forte la possibilità di vedere Pobega al Milan. Questa volta, però, per non lasciarlo più.