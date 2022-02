Klopp-Ancelotti, è scontro per Fabio Carvalho! Ecco il clamoroso retroscena

L’approdo di Fabio Carvalho al Liverpool sembrava vicino, ma all’ultimo le prospettive future del giovane campione sono cambiate. Ecco cos’è successo.

Fabio Carvalho è il giovane talentuoso trequartista del Fulham. Il Liverpool in questa sessione di gennaio è andato vicinissimo a portare ad Anfield il giovane giocatore che milita in Championship, ma un intoppo dell’ultimo minuto ha frenato l’affare.

Il giovane portoghese sta disputando un’ottima stagione con il Fulham: in 18 partite ha segnato 7 gol e fornito 4 assist ai compagni. La seconda categoria inglese, la Championship, gli sta permettendo di crescere e maturare, ma senza dubbio non corrisponde al livello del suo smisurato talento.

Proprio per questo motivo i club di mezza Europa hanno messo gli occhi su di lui: in particolare il Liverpool, che ha provato a strapparlo al Fulham già in questa sessione di mercato. L’accordo sembrava vicinissimo, ma all’ultimo qualcosa è andato storto.

Liverpool, sogno Carvalho

Nell’ultima giornata del calciomercato di riparazione sono state ore frenetiche in casa Liverpool: i dirigenti dei Reds hanno tentato un accordo last minute per portare Carvalho ad Anfield, ma a causa delle esigenze del Fulham, che chiedeva più di 5 milioni di sterline per il giocatore, le trattative si sono prolungate. Quando l’accordo tra i due club si è raggiunto era però già troppo tardi: ai club di Premier League è permesso inviare i documenti dell’accordo due ore dopo la chiusura (se le firme sono avvenute prima), mentre a quelli di Championship no. Ecco la beffa.

Il giocatore è in scadenza di contratto con il Fulham, dunque da giugno potrebbe approdare a parametro zero in nuovo club. Tuttavia, i londinesi non dimenticano la vicenda Elliot: nel 2019 l’attuale giocatore del Liverpool fu pescato proprio dai Cottagers a parametro zero. Secondo le regole, trattandosi di un giocatore di età inferiore ai 24 anni che cambia squadra con un trasferimento gratuito, i Reds avrebbe dovuto sborsare un risarcimento al club proprietario fino a quel momento del cartellino. Un risarcimento che, però, non è mai avvenuto e che ha inasprito i rapporto tra i due club inglesi.

Inserimento Real, il Liverpool trema!

L’accordo saltato all’ultimo ha cambiato le carte in tavola: il Real Madrid di Carlo Ancelotti, da tempo interessato Fabio Carvalho, tenterà l’affondo la prossima estate.

Una beffa che potrebbe costare caro al Liverpool di Klopp, che potrebbe perdere così l’occasione di assicurarsi un giovane talento del calcio europeo sul quale aveva da tempo puntato gli occhi. Tocca attendere prima di avere certezze, ma l’asse Liverpool-Madrid regalerà sorprese.