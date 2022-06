Premio di consolazione per Ilary Blasi dopo l’Isola dei Famosi: ecco di cosa si tratta

By

Premio di consolazione per Ilary Blasi dopo la messa in onda della nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Ecco di cosa si tratta.

La nuova stagione del reality show di casa Mediaset è stata veramente molto intensa per Ilary Blasi che ha dovuto fronteggiare non poche problematiche relative alla gestione dei naufraghi dall’Italia all’Honduras. Un nuovo traguardo messo in atto dalla moglie di Francesco Totti che ancor prima della finale ha deciso di concedersi un premio di consolazione.

A fare il giro del freddo troviamo il racconto video fatto da Ilary Blasi in relazione a ciò che è successo dopo la messa in onda della puntata settimanale prevista per l’Isola dei Famosi.

Premio di consolazione per Ilary Blasi

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente nel mirino dell’attenzione del web troviamo Ilary Blasi che per il secondo anno consecutivo è stata timone della conduzione del programma Isola dei Famosi.

Il reality show sta per volgere e la moglie di Francesco Totti ha trovato il modo perfetto per potersi concedere già un premio consolatorio, cedendo ad una piccola tentazione così come lei stessa ha avuto modo di raccontare attraverso la sua pagina Instagram.

Nuove tentazioni per la moglie di Francesco Totti

A tenere banco nel mondo del web troviamo alcune Instagram stories condivise da Ilary Blasi e che fanno riferimento in un certo qual modo ad un premio consolatorio dopo la messa in onda di una nuova puntata dell’Isola dei Famosi.

In particolar modo, dopo il lavoro fatto dietro le quinte Ilary Blasi ha deciso di concedersi uno spuntino di mezzanotte fermandosi in un laboratorio e lasciandosi tentare così da una focaccia appetitosa… il modo perfetto per concludere un lavoro in trasferta concedendosi una piccola coccola culinaria.