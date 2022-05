Jolanda De Rienzo, le sue “sfere magiche” ipnotizzano la rete | Altro che dragonball

Jolanda De Rienzo spiazza tutta la rete per una foto che mette in mostra le sue forme. Ecco l’immagine pubblicata sui social.

Molte giornaliste sportive sono amate e seguitissime sui social per via non solo della loro professionalità ma anche per la loro bellezza che incanta ogni giorno il pubblico delle trasmissioni a tema calcistico.

Jolanda De Rienzo e le sfere di Dragonball

Jolanda De Rienzo è una di queste e spesso riceve complimenti per il suo aspetto fisico dai suoi fan. Nata a Napoli il 23 marzo del 1984, dopo aver conseguito la maturità si laurea in Scienze della Comunicazione presso l‘Università di Napoli, Suor Orsola Benincasa.

Dopo aver condotto una rubrica di salute e benessere nel programma televisivo Restate con noi dal 2014 si dedica al modo sportivo prendendo parte a Goal Show dove affianca Walter Di Maggio per poi diventare accanto a Michele Criscitiello volto di Aspettando il Calcio sull’emittente Sportitalia.

Il suo percorso prosegue commentando alcuni speciali e alcune trasmissioni che riguardano la Champions League oltre che alcuni approfondimenti sulla stagione calcistica di Serie A.

Sentimentalmente la De Rienzo è stata impegnata con l’allenatore del Primavera, Nicolò Frustalupi mentre adesso è legata al musicista Angelo Barletta con cui nel 2021 ha messo al mondo il loro primo figlio Gabriel.

Tifosa del Napoli, Jolanda si è sempre definita romantica dichiarando che il suo film preferito è Via Col Vento e di averlo visto numerose volte. Inoltre, come spesso dimostra sui social è un ottima cuoca e si diletta nel preparare gustosi manicaretti stando attenta alla linea e al mangiar sano.

La donna è molto apprezzata sui social dove vanta più di 349mila followers e ultimamente ha incantato tutti quanti pubblicando una foto con una giacca aperta dove dichiara che la Juve ha sostenuto una stagione mediocre complimentandosi con l’Inter per la vittoria della Coppa Italia.

Il post di Instagram

Per quanto riguarda il campionato di Serie A, in molti gli hanno chiesto cosa ne pensa e chi per lei vincerà lo scudetto e la risposta della giornalista è stata molto particolare.

Jolanda per l’occasione ha pubblicato una foto in bianco e nero con un pallone in mano e nella didascalia possiamo leggere una frase molto divertente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda De Rienzo (@jolefiore)

“Non ho la verità assoluta né la sfera magica” – scrive la De Rienzo – “Al massimo due sfere di Dragon Ball come accessorio…ci penso da sola a prendermi in giro”.

Continuando chiede ai suoi fan quale sia la loro classifica della trentasettesima giornata dando i suoi primi tre posti rispettivamente al Milan, Juve e Napoli.