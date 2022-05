Agustina Galdolfo esagerata allo specchio: il suo lato b è una vera bomba

Agustina Gandolfo è una delle social star più seguite e amate dagli italiani e anche dai tifosi dell’Inter, meglio conosciuta come Lady Martinez. A far discutere queste ore troviamo la foto del suo lato B condivisa nella sua pagina Instagram ufficiale.

Sono numerose le donne appartenenti ormai al mondo delle wags che hanno catturato anche l’attenzione dei media grazie alla loro intensa attività svolta sui social media in qualità di influencer, così come nel caso di Agustina Gandolfo che men che non si dica ha conquistato il panorama internazionale oltre che quello italiano.

Lady Martinez, infatti, da molto tempo a questa parte ha avviato un’intensa attività di sport addicted e legamenti proposti dalla giovane donna Argentina in men che non si dica hanno riscosso un grandissimo successo tra i follower e non solo… dato che a far discutere troviamo anche i risultati eccellenti riscossi dopo gli allenamenti.

Il lato B di Agustina Gandolfo fa impazzire il web

Laurato Martinez nel corso degli anni ha sempre dimostrato una certa attenzione nella cura della propria privacy, nonostante l’intensa attività svolta dalla moglie Agustina diventata una delle maggiori influencer sui social in campo italiano e internazionale. In particolar modo, a conquistare l’attenzione dei media troviamo parte del racconto della vita quotidiana di lei di Martinez in qualità di super mamma e donna in carriera, così come dimostrato dal successo che i video allenamenti riscuotono ogni volta in cui la condivide un nuovo video.

A far discutere il web in queste ore, però, troviamo una nuova versione di Agustina Gandolfo, uno scatto a luci rosse e che ritrae l’argentina con un fisico perfetto e il suo lato B in primo piano.

Lady Martinez bollette in foto

Nel corso delle ultime ore, dunque, a tenere banco nel mondo del web troviamo una foto che ritrae Lady Martinez bollette, sensuale e bellissima come non mai. Facciamo riferimento ad una foto realizzata allo specchio e che ritrae la Gandolfo con indosso un completo sportivo animalier in grado di mettere in risalto il suo corpo perfettamente statuario.

Una foto giudicata da bollino rosso e che in men non si dica ha fatto il giro del web, lasciando a bocca aperta i fan dell’influencer che hanno subito condiviso una lunga serie di messaggi e apprezzamenti per Lady Martinez incantati appunto dalla sua bellezza e perfezione.