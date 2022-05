Pioli saluta i tifosi rossoneri: le sue dichiarazioni lasciato l’amaro in bocca

Stefano Pioli saluta i tifosi rossoneri con delle dichiarazioni che nessuno si aspettava: quello che ha detto ha stupito tutti.

In occasione dell’ultimo match casalingo della stagione del Milan, Stefano Pioli ha salutato e ringraziato i tifosi che lo hanno omaggiato con cori e applausi.

Nel post partita, si è presentato ai microfoni di DAZN con parole che hanno, però, spiazzato i tifosi.

Tre punti importantissimi per il sogno Scudetto

Il Milan supera l’esame dea. Dall’Atalanta all’Atalanta i rossoneri chiudono il cerchio iniziato ben due anni fa con la netta sconfitta per 5-0 subita dagli uomini di Pioli. Da allora, nel mondo Milan, tutto sembra essere cambiato. La squadra è compatta, gioca bene e adesso solo 90′ la separano da un sogno che, ai nastri di partenza, sembrava impossibile ai più.

La partita, come da pronostico, è molto difficile e combattuta. Muriel prova a scaldare Maignan con il portiere che risponde presente alla mezz’ora nell’unica occasione della prima frazione di gioco. Nella ripresa si sveglia il Milan. Prima ci prova Theo Hernandez su punizione, ma la palla finisce sull’esterno della rete. Poi da una ripartenza su recupero di Kalulu, Junior Messias lancia Rafael Leao che resiste a Koopmeiners e manda la palla sotto le gambe di Juan Musso per l’1-0. Proteste furiose da parte dell’Atalanta per il contatto Kalulu-Pessina giudicato falloso dalla panchina orobica. Al 70′ l’Atalanta ha l’occasione per pareggiare ma Duvan Zapata mette a lato di testa su cross da calcio d’angolo. Al 75′ la magia che cambia la partita. Theo Hernandez prende palla sulla trequarti campo rossonera, attraversa il campo palla al piede, salta Djimsiti e De Roon e con il mancino ad incrociare trafigge Musso, facendo esplodere San Siro. Nel finale Rebic ha l’occasione per triplicare e Zapata quella per accorciare ma il risultato non cambia e il diavolo vince 2-0 contro la dea.

Non è finita per il tecnico del Milan, quella frase ha spiazzato tutti

La vittoria importantissima ha dato ulteriore entusiasmo a squadra e tifosi ma, intervenendo nel post partita a DAZN, Stefano Pioli ha predicato calma: “Ho mostrato loro l’intervista in cui Kobe Bryant diceva che sul 2-0 il lavoro non è finito… e deve valere anche per noi, restiamo concentrati e determinati, manca ancora una settimana. Ho proibito a tutti di fare programmi per stasera“.

Il tecnico non ha voluto festeggiare prima della certezza aritmetica e a ragion veduta. L’Inter, infatti, è riuscita a battere alla Unipol Domus Arena un Cagliari in piena lotta salvezza. Per la matematica, dunque, bisognerà attendere un’altra settimana, la festa rossonera è rimandata.