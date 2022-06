Jolanda De Rienzo, scatto piccante in costume: impossibile toglierle lo sguardo di dosso

Jolanda De Rienzo si è fatta immortalare mentre mangia un cornetto con un costume da bagno da togliere il fiato. Ecco la foto pubblicata sui social.

Jolanda De Rienzo è una tra le giornaliste sportive più amate ed apprezzate per via della sua professionalità e della sua bellezza incontrastata che ogni giorno conquista molti tifosi e appassionati dello sport.

Jolanda De Rienzo e il dolce buongiorno

Nata a Napoli nel 1984, la donna dopo aver ottenuto il diploma si iscrive all’Università di Napoli, Suor Orsola Benincasa ottenendo la laurea in Scienze della Comunicazione.

Così dopo aver curato una rubrica di salute e benessere nel programma televisivo Restate con noi, riesce a partire dal 2014 a prendere parte a Goal Show, programma sportivo affiancando Walter Di Maggio per poi approdare al fianco di Michele Criscitiello su Sportitalia nella trasmissione Aspettando il calcio.

Grazie al suo modo naturale di commentare e parlare argomenti riguardanti il mondo calcistico, riesce ad ottenere la conduzione di alcuni speciali riguardanti la Champions League a alcune trasmissioni create ad hoc per approfondire tutte le curiosità e le vicende del Campionato di Calcio di Serie A.

Dopo essere stata fidanzata con Nicolò Frustalupi allenatore del Primavera, si è legata sentimentalmente con il musicista Angelo Barletta da cui ha avuto un figlio Gabriel nato nel 2021.

Jolanda si è sempre dichiarata una inguaribile romantica affermando che il suo film preferito che non si stanca mai di vedere è Via Col Vento e tra le sue passioni c’è anche la squadra del Napoli di cui è tifosa sin da bambina.

La donna sui social pubblica spesso delle foto e delle storie dove la si vede ai fornelli e pare che sia anche una brava cuoca visto i manicaretti deliziosi che prepara sempre molto sani per mantenere la sua forma fisica.

Il peccato di gola della giornalista sportiva

Eppure in un ultimo post pubblicato sui social, Jolanda ha dimostrato di cedere ai peccati di gola, pubblicando una foto in cui è intenta a mangiare un cornetto al cioccolato molto invitante.

Ma gli occhi dei fan non si sono soffermati sul prodotto di pasticceria ma bensì sulle forme della giornalista che si è mostrata nella foto con un costume da bagno molto inguinale che mette in risalto tutto il suo seno con dei lacci attaccati alla vita.

Nei commenti si possono leggere i complimenti da parte dei suoi followers così come un “Buongiorno” scritto per la donna da parte di Enzuccio, comico molto famoso sui social per via dei suoi video divertenti.