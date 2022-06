Gasperini parla del passato, il retroscena incredibile su un ex Inter ha spiazzato tutti

Gasperini torna con i ricordi sul suo passato, l’allenatore ha raccontato un aneddotto su un ex giocatore dell’Inter che ha lasciato tutti senza parole.

Gian Piero Gasperini è tornato a parlare del suo passato all’Inter, il tecnico piemontese ha raccontato un aneddotto su un ex giocatore nerazzurro che ha lasciato tutti senza parole: ecco cosa ha detto.

Un periodo di grande riflessione per Gian Piero Gasperini.

L’allenatore dell’Atalanta è ovviamente il protagonista di una delle storie più belle del nostro calcio ma la sua avventura bergamasca potrebbe essere giunta al termine.

Il futuro dell’allenatore piemontese non è ancora chiaro e le speculazioni circa un suo addio e sui possibili sostituti vanno via via aumentando.

Le prossime settimane, se non addirittura i prossimi giorni, renderanno più chiara la situazione ma per il momento il futuro di Gasperini e dell’Atalanta resta avvolto da un alone di mistero.

A rendere il tutto così complesso è stato quasi sicuramente il cambio di proprietà.

Il passaggio delle quote di maggioranza dalla famiglia Percassi all’americano Steven Pagliuca ha rimescolato alcuni equilibri interni aumentando i dubbi sul futuro del tecnico piemontese.

Il nuovo proprietario dei bergamaschi ha infatti avuto modo di parlare solo con Percassi, volato in quel di Boston proprio per incontrarlo, ma non ancora con l’allenatore che resta comunque momentaneamente confermatissimo.

Un futuro tutto da scrivere dunque per una storia d’amore che spera di avere un lieto fine migliore di quello che Gasperini ebbe in passato con l’Inter.

Proprio di quel suo sfortunato e breve interregno Gasperini ha parlato in una recente intervista raccontando un aneddoto su un ex calciatore nerazzurro che ha lasciato tutti senza parole.

Quelle parole che nessuno si aspettava: un rimpianto che non si può negare

Il rapporto tra Gasperini e l’Inter fu una di quelle storie mai sbocciate del calcio italiano.

Il tecnico ex Genova arrivò ai nerazzurri in un momento di transizione dopo il triplete vinto e pagò il dover rapportarsi con una squadra già sazia di successi oltre che “vecchia” nei suoi uomini chiave.

Proprio del suo periodo all’Inter Gasperini ha parlato in un’intervista ed in particolare di Javier Zanetti.

L’allora capitano nerazzurro stava via via andando in là con l’età e Gasperini aveva per lui pensato ad un nuovo ruolo che però non ebbe mai compimento: “Io ero convinto che Zanetti all’Inter potesse essere un terzo difensore di destra fantastico perché aveva raggiungo un’età dove fargli fare la fascia avanti e indietro di continuo poteva essere…”.

Non solo Zanetti, anche di Milito ha parlato il piemontese.

L’attaccante argentino fu lanciato in Italia al Genoa proprio da Gasp che del passaggio del giocatore dalla Liguria a Milano ha così dichiarato: “Quando ho visto Milito andare all’Inter, per noi era una grandissima perdita, ma per lui era un’opportunità pazzesca e si è visto dopo tutto quello che è successo dopo. Per chi allena squadre che sono costrette a vendere giocatori che raggiungono livelli così alti, deve essere comunque una soddisfazione anche quella”.

Per Gasperini dunque qualche rimpianto per quella che sarebbe potuta essere un’avventura storica e che invece fu solo un flop.