Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada matrimonio a pagamento: ecco quanto hanno pagato i fan

Uno degli eventi più attesi dell’estate 2022 senza ombra di dubbio è stato il matrimonio tra Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada. La coppia ha messo a disposizione anche dei posti a pagamento per i loro fan che hanno voluto assistere alle nozze.

Il matrimonio tra Boateng e l’influenza senza ombra di dubbio è stato uno degli eventi più chiacchierati oltre che tre più attesi nel mondo della cronaca rosa, considerando il fatto che riflettori negli erano concentrati anche su Melissa Satta ex moglie del calciatore in attesa di un qualunque commento in relazione alle nozze… commento che però non è mai arrivato.

La coppia, comunque sia, ha fatto anche in modo di coinvolgere i propri fan soprattutto in vista delle nozze mettendoli nelle condizioni di poter assistere allo scambio delle promesse di matrimonio pagando il biglietto.

Boateng – Fradegrada matrimonio con fan!

A far discutere i fan di Boateng e Valentina Fredegrada è stata la voglia della coppia di scambiarsi le promesse nel metaverso, scegliendo come location per il loro sogno d’amore la Luna.

Il tutto non finisce di certo qui, dato che alla cerimonia reale sono stati invitati solo pochissime persone intime, mentre nel metaverso l’evento è stato aperto a tutti i fan che hanno voluto assistere allo scambio delle promesse. Ovviamente, anche in questo caso facciamo riferimento ad una spettacolare manovra di business dato che i fan interessati hanno dovuto provvedere al pagamento di un ticket.

Quanto hanno dovuto pagare i fan per il matrimonio Boateng – Fradegrada?

Secondo quanto reso noto anche da FanPage, dunque, sembrerebbe che la coppia formata da Valentina Fradegrada e Kevin Prince Boateng hanno previsto il pagamento di un ticket di 50 euro per i fan che hanno voluto assistere allo scambio delle promesse nel metaverso NFT.

I neo sposi, però, hanno ben pensato di promuovere l’iniziativa in questione al fine di devolvere l’intero ricavato raccolto in beneficenza, per sostenere una battaglia già da loro prefissata durante l’organizzazione delle nozze.