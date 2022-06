Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada sposi, non solo nel mondo reale FOTO

By

Weekend speciale per la coppia formata da Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada: i due sono ufficialmente diventati marito e moglie.

È stato un anno molto intenso perché vi può attendere che dopo la fine della sua storia d’amore con Melissa Satta ha incontrato Valentina Fradegrada. Una passione sentimento travolgente per il calciatore tanto da convincerlo a convolare a nozze ancora una volta, felice lavorato come non mai.

A fare il giro del web in queste ore troviamo le foto che raccontano l’esclusiva festa di nozze che la coppia si è concessa durante il weekend.

Kevin Prince Boateng sposa Valentina Fradegrada!

Ebbene sì, solo poco tempo fa la coppia aveva annunciato la sua intenzione di convolare a nozze prima possibile e i sogni ad amore è finalmente diventato realtà.

In questi ultimi giorni il calciatore e la compagna avevano mostrato alcuni dettagli riguardanti l’imminente festa di matrimonio, un evento già nel 2021 prima nelle festività natalizie quando Kevin Prince Boateng aveva fatto la sua proposta di matrimonio alla fidanzata. Immagini che in men che non si dica hanno subito fatto il giro del web, lasciando senza parole i fan.

Due matrimoni per Boateng

Valentina Fradegrada in occasione del suo matrimonio indossato un bellissimo abito bianco, con un profondo scollo, capelli legati e acconciati un velo ad arricchire il tutto, ma la vera particolarità riguarda la seconda festa per celebrare il matrimonio e che il loro wedding planner Enzo miccio ha ben pensato di realizzare in modo esclusivo.

Infatti, a tenere banco nel mondo del web oltre le immagini che raccontano parte della celebrazione delle nozze tra Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegada troviamo anche uno scatto che mostra la celebrazione delle nozze nella realtà virtuale e sulla piattaforma decentralizzate per il AR Metaverse, Over The Reality. Un amore celebrato quindi sulla Terra e sulla Luna per una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni.