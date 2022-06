La moglie di Marco Verratti da spettacolo ai Roland Garros: ecco come si è presentata

Marco Verratti torna ad essere protagonista dei social ma insieme alla moglie Jessica Aidi… anzi è proprio lei al rubare la scena al marito dopo che ho dopo la partecipazione ad un evento pubblico.

Solo un anno fa Marco Verratti e Jessica Aidi hanno incantato il mondo intero grazie alla celebrazione del loro stupendo matrimonio, una cerimonia che ha visto concentrata su di loro l’attenzione dei media italiani ed internazionali, dato che la coppia è famosa anche nel panorama di cronaca rosa francese.

Jessica Aidi ha subito dimostrato di essere una donna dalla bellezza unica è in grado di farsi spazio nel mondo della moda il men non si dica, così come ti anche per successo che il suo outfit ha riscosso recentemente durante un evento al quale ha preso parte a fianco nel merito Verratti.

Lady Verratti incanta i media

Recentemente Jessica Aidi e il marito Marco Verratti hanno preso parte ad uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, ovvero il Roland Garros qui dove si è tenuto l’attesissimo match tra Nadal e Ruud.

La coppia e preso parte all’evento sedendosi in platea e seguendo molto attentamente il match, così come la Aidi ha avuto modo di raccontare attraverso la sua pagina Instagram condividendo alcuni video realizzati durante il match e alcuni scatti che la ritraggono appunto al fianco del marito.

A lasciare senza parole però, troviamo il bellissimo outfit sfoggiato dalla signora Verratti durante l’evento in questione.

Marco Verratti oscurato dalla moglie

La giovanissima Jessica Aidi, dunque, è stata protagonista della scena dei media a seguito del look sfoggiato durante la partecipazione ai Roland Garros.

La modella influencer data l’occasione ha scelto un outfit caratterizzato dal colore fucsia, a manica lunga e con le gambe scoperte. Un look prettamente estivo e che ha subito lasciato senza parole i fan della modella e anche i tifosi della PSG, voi ammaliati dalla sua sensuale bellezza ed eleganza… un successo possiamo definire stratosferico.