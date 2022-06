Inter costretta a vendere: ecco le due cessioni eccellenti per rientrare

Il mercato dell’Inter è già entrato nel vivo e diversi sono gli obiettivi degli uomini mercato nerazzurri Marotta e Ausilio, con l’obiettivo di rinforzare la rosa di Simone Inzaghi e riprendere lo scettro di campione d’Italia.

A frenare i due dirigenti, però, c’è il Fair Play Finanziario che costringe l’Inter a cedere prima di poter acquistare.

Sono iniziati, dunque, i ragionamenti su chi dovrà lasciare la squadra nerazzurra e due cessioni sembrano essere in cima alla lista.

Con Lukaku e Dybala, coppia da sogno per Inzaghi

Le trattative che più di tutte stanno infiammando il mercato dell’Inter sono quelle che riguardano Paulo Dybala e Romelu Lukaku. L’argentino, com’è noto, si libererà a zero dalla Juventus e da tempo gli fa la corte colui che l’ha portato proprio in bianconero, Beppe Marotta. Diverse contendenti hanno provato e provano ancora ad inserirsi alla corsa per la Joya ma l’Inter al momento tiene una posizione di vantaggio sulla altre.

Per quanto riguarda Big Rom, invece, la posizione è molto differente. Il calciatore tornerebbe in nerazzurro anche subito ma deve fare i conti con il suo club, il Chelsea. I blues, infatti, hanno pagato il belga la bellezza di 115 milioni e non sono intenzionati a regalarlo. Per questo la dirigenza ha dato mandato ai legali di Lukaku di parlare con la società londinese per un eventuale prestito, unica formula in cui Romelu e l’Inter potrebbero ricongiungersi.

Il punto sul mercato, obblighi da rispettare: da Dybala a Lukaku, tutti gli ostacoli

A frenare, però, le mosse di mercato della Beneamata ci sono i conti della società. L’Inter, infatti, è costretta a ottenere circa 60 milioni di plusvalenze per poter operare sul mercato. Per questo diventa necessario vendere prima di acquistare. In cima alla lista di quelli che dovrebbero lasciare i nerazzurri ci sono i due cileni: Arturo Vidal e Alexis Sanchez.

I due connazionali sono i calciatori più pagati dell’intera rosa nerazzurra. El Nińo Maravilla percepisce 7 milioni netti, Arturo ben 6,5. Per la separazione entrambi chiederebbero una buonuscita al club di circa 4 milioni di euro, prevista nel contratto del centrocampista ma non in quello dell’attaccante. L’Inter riflette su questa mossa poiché, pur pagando un totale di circa 8 milioni in buonuscite, risparmierebbe quasi 20 milioni lordi previsti dai contratti dei due cileni. In tal caso l’assalto agli obiettivi di mercato prenderebbe corpo.