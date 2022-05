‘La zip si apre tutta’, Alice Campello: incidente bollente per la moglie di Morata

Alice Campello, moglie del campione della Juventus Alvaro Morata, ha mostrato una foto molto piccante sui social. Ve la mostriamo.

Alice Campello è una Wags, ossia una Woman and girlfriends termine utilizzato per indicare mogli e fidanzate dei campioni sportivi, in particolare di calciatori molti famosi.

Suo marito è Alvaro Morata, attaccante della Juventus in prestito dall’Atletico Madrid con cui è convolata a nozze nel 2017.

Alice Campello e la foto hot

I due si sono conosciuti grazie al social Instagram. Morata ha fatto il primo passo mandandole un messaggio privato. Nonostante un iniziale titubanza da parte della donna, Alice si è subito innamorata del calciatore dopo averlo incontrato dal vivo a Milano.

Inizialmente la Campello non sapeva chi fosse e aveva chiesto ai suoi genitori se lo conoscessero e i due le avevano consigliato di ignorare il messaggio stando alla larga dai calciatori.

Alice aveva così accettato il consiglio della madre e del padre però ad un certo punto ha avuto come un sesto senso che le diceva di rispondere al messaggio ricevuto. Così dopo qualche tempo ha risposto al campione prendendo un appuntamento con lui a Milano.

I due sono convolati a nozze il 17 giugno del 2017 e dopo un anno sono nati i primi loro figli, i gemelli Alessandro e Leonardo seguiti da Edoardo nato nel 2020.

La donna ha subito anche del cyberbullismo a seguito della sconfitta della Spagna contro l’Italia per via di un errore di Morata dal dischetto durante i rigori. Alice ha pubblicato i commenti su Instagram ricevendo la solidarietà da parte dei giornalisti, degli influencer e di tutto il mondo calcistico.

Ma la Campello può stare tranquilla perché oltre ad aver ricevuto messaggi non del tutto carini, la maggior parte dei suoi followers la seguono per via della sua bellezza e per la sua simpatia.

Il post di Instagram

Attualmente la donna è molto attiva sui social e spesso pubblicizza contenuti per alcuni brand in quanto vanta un grosso numero di seguaci sui suoi profili.

In una ultima foto pubblicata su Instagram, la signora Morata durante uno shooting per Woman’s Healt Espana si è fotografata in camerino con un abito che non riesce a contenere le sue forme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello Morata (@alicecampello)

La donna non si accorge di avere la zip troppo aperta scatenando non poche fantasie da parte di alcuni utenti del web ma ricevendo molti complimenti da parte di alcune donne del mondo dello spettacolo come Ludovica Caramis e Dalianah Arekion così come anche dai fan di suo marito.