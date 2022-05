Atalanta – Gasperini lascia tutto in sospeso: quella situazione che non è riuscito a mandare giù

Gian Piero Gasperini negli ultimi giorni ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno decisamente scosso l’ambiente: in particolare una situazione non gli è andata proprio giù e ha voluto parlarne pubblicamente.

Si complica sempre di più la questione relativa al futuro di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell’Atalanta. La sensazione è che molto dipenderà dalla posizione in cui la Dea terminerà questa stagione di Serie A.

Dopo i due pareggi consecutivi contro Torino e Salernitana, l’Atalanta è riuscita a tornare ai tre punti nell’ultima sfida contro lo Spezia. Il vantaggio iniziale di Muriel (al quarto gol nelle ultime quattro partite) sembrava aver messo in discesa il match, che invece si è rivelato più complicato del previsto. Infatti prima della fine del primo tempo è arrivato il pareggio della squadra di Thiago Motta con Verde, che tutto solo ha saltato Musso e depositato in rete.

Nel secondo tempo i cambi di Gasperini, in particolare quello di Boga per Malinovskyi, hanno dato più vivacità ai bergamaschi che però non hanno creato così tanti pericoli dalle parti di Provedel. A venti minuti dal termine però, grazie a un calcio piazzato, è Djimsiti a colpire di testa e a riportare avanti i suoi. Lo Spezia nel finale prova a recuperare la partita, ma a pochi minuti dalla fine il solito Pasalic (arrivato a ben 13 gol in questo campionato) la chiude firmando l’1-3.

All’Atalanta mancano solamente due partite per concludere la sua stagione nel migliore dei modi per poi iniziare a programmare la prossima. L’ingresso della nuova cordata capitanata da Stephen Pagliuca che detiene il 55% delle quote della proprietà potrebbe infatti portare a cambiamenti radicali già a partire da questa estate.

Leggi anche -> Calhanoglu, quello che ha detto su Pioli è incredibile: i tifosi restano di stucco

Il futuro dipende solo da questo: ecco la condizione che determinerà la partenza

Al termine della partita contro lo Spezia Gian Piero Gasperini si è detto soddisfatto per la vittoria dei suoi e per il fatto di non aver concesso quasi nulla a una squadra ancora in lotta per la salvezza. D’altra parte all’allenatore dell’Atalanta non è andata per niente giù la disattenzione che ha portato al pareggio della squadra di Thiago Motta. “Mi sono un po’ arrabbiato sul loro gol, sono quelle situazioni in cui l’allenatore si deve vergognare”.

Riguardo alle domande relative al suo futuro invece, Gasperini non si è sbilanciato in merito a una sua permanenza o meno sulla panchina bergamasca. Con il cambio ai vertici del club le cose sono cambiate e quindi bisognerà valutare il futuro, anche se lui è disponibile a restare e a programmare insieme per le prossime stagioni.

Leggi anche -> Mino Raiola- Svelata l’identità della sua erede segreta: da oggi in poi avrà nelle mani una fortuna

La condizione che determinerà la sua permanenza o meno sarà il finale di campionato della squadra e capire se raggiungerà l’obiettivo dell’Europa League. Soltanto in seguito a questi poi si valuterà con la società se dopo sei anni alla guida del club il rapporto sarà portato avanti.