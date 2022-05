Lady Cassano scatto super hot e senza veli: web in delirio

Carolina Marcialis torna ad essere protagonista dell’attenzione dei media grazie alla pubblicazione di uno scatto super hot. Lady Cassano incassa quindi nuovo record.

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di conoscere Carolina Marcialis grazie all’amore nato tantissimi anni fa con Antonio Cassano e, successivamente, grazie anche alla carriera da pallavolista nella sezione nuoto che impegnata in campo conquistando così numerosi record.

Allo stesso tempo, comunque sia, la moglie dell’ex calciatore è riuscita a mettere insieme un’eccellente carriera da social influencer e che gli ha permesso di essere annoverata fin da subito come una delle donne più belle del panorama italiano oltre che fra le più seguite sulla piattaforma Instagram.

Lady Cassano senza freni sul web

Non è la prima volta che l’etica stanno riesce a catturare l’attenzione dei media grazie alla pubblicazione di uno scatto giudicato bollente e anche super hot. L’atleta impegnata nella pallanuoto negli anni, complice anche l’arrivo sui social network, ha imparato a giocare molto di più con il proprio corpo mettendo in scena una spiccata sensualità che rendono i suoi scatti unici e rari.

La conferma di quanto detto, non a caso, arriva dal successo riscosso da Carolina Marcialis nel corso delle ultime settimane a seguito della pubblicazione di uno scatto giudicato bollente e senza freni.

Lady Cassano incassa un nuovo record

Ebbene sì, ancora una volta né di Cassano conferma di essere una delle donne più belle del panorama social italiano e dalla spiccata sensualità in grado di lasciare senza parole a ogni foto pubblicata su Instagram.

Infatti, a tenere banco nel mondo del web troviamo una bellissima foto, in bianco e nero, che mette in risalto la schiena nuda di Carolina Marcialis. Un gioco di luci ed ombre per la moglie di Cassano, ‘vedo e non vedo’, che infiamma il web e gli animi dei fan ammaliati, ancora una volta, dal fascino e dalla sensualità della Marcialis.