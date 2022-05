Messi può lasciare subito il PSG: le indiscrezioni delle ultime ore sono clamorose

Dopo appena una stagione Lionel Messi potrebbe concretamente dire addio al PSG: nel suo futuro ci sarebbe un club insospettabile, i tifosi non aspettano altro!

Lo scarso ambientamento avuto a Parigi avrebbe convinto il fuoriclasse argentino a dire addio al club di Al-Khelaifi già in questa sessione di mercato.

Dopo una vita a regalare calcio a tutti i tifosi del mondo con la maglia del Barcellona, la scorsa estate Lionel Messi è stato costretto a lasciare i blaugrana e trasferirsi al PSG. La sua annata all’ombra della Torre Eiffel non ha però rispettato le attese iniziali. Troppo pochi rispetto al solito gli 11 gol (di cui 5 in Champions League) e i 14 assist stagionali.

Nonostante la Ligue 1 vinta, la squadra parigina ha però deluso le aspettative uscendo già agli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. In quell’occasione ha fatto la differenza anche un rigore sbagliato da Messi nella partita d’andata, che poteva indirizzare la qualificazione verso i francesi. Il tridente magico con Neymar e Mbappé spesso non ha funzionato, motivo per cui il fuoriclasse argentino potrebbe decidere di lasciare con un anno d’anticipo.

Il suo contratto scade infatti nel 2023, ma il 34enne di Rosario avrebbe in mente di affrontare una nuova esperienza prima dell’addio al calcio. Il rinnovo di Mbappé potrebbe mischiare nuovamente le carte in tavola, ma non è da escludere il fatto che Messi avesse già deciso a priori di lasciare il PSG.

Il futuro di Lionel Messi è in MLS: ecco le parole che confermano tutto

Il desiderio della Pulce sarebbe stato quello di ritornare al Barcellona per concludere la sua gloriosa carriera dove tutto ha avuto luogo. Le possibilità di rivederlo al Camp Nou sono però vicine allo zero, visto che la società blaugrana non riuscirebbe a permettersi economicamente un fuoriclasse come lui. Motivo per cui il suo futuro potrebbe essere negli Stati Uniti in MLS, e le indiscrezioni delle ultime ore confermerebbero questa ipotesi.

Le parole arrivano da Tim Howard, ex portiere del Manchester United e oggi dirigente sportivo negli Stati Uniti, che durante il programma “The Pat McAffee Show” ha dichiarato: “Se Messi venisse qui negli States, porterebbe uno sviluppo incredibile alla MLS. Con lui sarebbe di qualcosa di mai visto prima. Messi è come un dio e ricreerebbe la stessa sensazione di Pelé. Leo e Cristiano Ronaldo sono i migliori di tutti i tempi”. Il club più accreditato per portare Messi in MLS sarebbe l’Inter Miami di David Beckham, che da tempo starebbe ormai facendo la corte al fenomeno argentino.

Quel che è certo è che qualcosa bolle in pentola già da ora: se Messi decidesse di rimanere un altro anno al PSG, questo sarebbe probabilmente l’ultimo della sua carriera in Europa.