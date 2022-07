Juventus, tegola per Allegri: un big salta la preparazione negli USA

Brutta tegola per Massimiliano Allegri: l’allenatore della Juve non potrà contare su un big durante la tournée negli USA.

I bianconeri completeranno la loro preparazione negli Stati Uniti, ma Massimiliano Allegri dovrà rinunciare ad un big.

Si respira grande entusiasmo in casa Juventus: le operazioni di mercato, infatti, stanno certificando la volontà della dirigenza di tornare a vincere. Gli acquisti di Pogba, Di Maria e Bremer hanno scaldato gli animi della tifoseria: i primi due sono arrivati a parametro zero, mentre il difensore è stato pagato €41 milioni più €9 milioni di bonus a seguito di una battaglia di mercato con l’Inter.

Tuttavia, non è da escludere che possano esserci ulteriori rinforzi: arriverà sicuramente un attaccante e Allegri spinge per il ritorno di Morata. Nel frattempo, la squadra si prepara per la tournée negli USA: un big, però, rimarrà a Torino.

Juve, Allegri perde un pezzo importante: niente USA per lui

Come anticipato, la Juve è molto attiva sul mercato. I tre colpi in entrata, a cui si aggiungono Cambiaso (poi girato in prestito al Bologna) e Gatti (acquistato a gennaio dal Frosinone), hanno rinforzato la rosa di Allegri. L’obiettivo è puntare alla vittoria dello scudetto dopo due quarti posti consecutivi e percorrere un buon cammino in Champions League.

La società è al lavoro per completare la rosa: l’attaccante è la priorità, mentre per il resto dipenderà da eventuali operazioni in uscita. Tra i giocatori in esubero ci sono Arthur e Ramsey, mentre il grande obiettivo è Zaniolo. La Juve lo vorrebbe per arricchire il tridente, ma la Roma vorrebbe incassare almeno €50 milioni dalla sua cessione. La trattativa, per ora, è in stand-by, ma non è da escludere che possa ripartire nelle prossime settimane.

Nel frattempo, la squadra si prepara per la tournée negli USA: qui si completerà la preparazione e si giocheranno delle amichevoli per preparare al meglio la nuova stagione. Un big, però, ha annunciato con un messaggio sui social che resterà a Torino: si tratta di Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese ha scritto su Instagram che non prenderà parte al viaggio negli States per motivi personali e per completare la propria preparazione fisica in autonomia in Italia.

Secondo alcune indiscrezioni, potrebbero esserci anche delle motivazioni legate al mercato.

Rabiot gode della fiducia di Allegri e non è nella lista dei cedibili. Tuttavia, un’offerta consona potrebbe far vacillare i bianconeri. Sulle tracce dell’ex PSG ci sarebbe il Lione, che dopo aver ingaggiato Tolisso a parametro zero vorrebbe riportare in Francia anche il bianconero.

Per ora queste voci non sono state confermate, ma la situazione andrà monitorata in attesa di eventuali sviluppi.