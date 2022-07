Mourinho scontento non si ferma più: ecco la richiesta improvvisa al club

Dopo aver vinto la Conference League, la Roma di José Mourinho non vuole certamente fermarsi: ecco la richiesta spuntata nelle ultime ore che ha scatenato i tifosi.

Lo Special One vuole alzare il livello della sua Roma con obiettivi di mercato ben chiari per il portoghese.

I giallorossi si apprestano, dunque, a vivere un’estate da protagonisti.

Roma attivissima, già definite le prime operazioni

Per un vincente come José Mourinho la vittoria della Conference League con la Roma non rappresenta sicuramente il punto di arrivo della sua esperienza in giallorosso, bensì il punto di partenza per alzare l’asticella e costruire una squadra competitiva che possa tornare in Champions League. L’ambizione della famiglia Friedkin si sposa alla perfezione con la mentalità di Mou e in questa finestra di mercato la Roma vuole dire la sua. Tiago Pinto, infatti, ha già definito le prime due operazioni della lupa. Il primo è stato il portiere Mile Svilar prelevato a parametro zero dal Benfica dopo la scadenza del suo contratto. Svilar, classe ’99, andrà a fare il secondo di Rui Patricio.

Altra operazione portata a termine a parametro zero è quella che riguarda Nemanja Matic. Per l’arrivo del centrocampista serbo è stata decisiva la chiamata di Mourinho in persona con la quale Matic aveva già lavorato al Chelsea e al Manchester United.

Tiago Pinto scatenato, ufficiale il terzo acquisto della Roma

La Roma non si è fermata a Svilar e Matic. Nelle ultime ore, infatti, è stato definitivo dai giallorossi l’acquisto del laterale destro Zeki Celik. Il turco è stato acquistato dal Lille per 7 milioni di euro e andrà a rimpinguare la corsia di destra dove per tutta la scorsa stagione Mou ha avuto solo Rick Karsdorp.

La Roma, attraverso un comunicato, ha ufficializzato l’acquisto di Celik che con il Lille ha vinto una Ligue1. Il giocatore sul suo profilo Twitter ha espresso tutta la gioia per questa nuova avventura in giallorosso, ecco le sue parole: “Ciao Roma, sono molto orgoglioso di aver firmato con questo grande club e di essere uno dei giallorossi. Darò tutto per onorare questa maglia e non vedo l’ora di giocare davanti ai tifosi innamorati della Magica“.

La Roma, dunque, fa sul serio e non si fermerà a Celik. Con lo Special One al timone le ambizioni sono alte e i tifosi giallorossi iniziano già a sognare.