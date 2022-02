Leonardo Blanchard, la fidanzata Shaila Gatta parla della chirurgia plastica: cosa ha rifatto

Leonardo Blanchard, attaccante del Belvedere Grosseto, è l’attuale compagno dell’ex velina Shaila Gatta, la quale recentemente ha deciso di voler parlare di un argomento delicato e importante come la chirurgia plastica.

Il difensore Leonardo Blanchard è di nuovo tornato ad essere protagonista della scena calcistica, con indosso la maglia del Belvedere Grosseto, con l’immensa gioia dei tifosi del calciatore.

Nel frattempo, il difensore lontano dai riflettori continua a vivere la sua bellissima ed intensa storia d’amore con l’ex velina bruna di Striscia la Notizia Shaila Gatta. La giovane donna, recentemente, ha deciso di rompere il silenzio e parlare così del delicato intervento di chirurgia plastica alla quale ha deciso di sottoporsi.

Il ritocchino per la fidanzata di Blanchard

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, l’attenzione dei media si concentra su Shaila Gatta, fidanzata Leonardo Blanchard, che recentemente ha parlato dell’intervento di chirurgia estetica per rifare il seno.

Un argomento delicato del quale ha parlato sui social dove Shaila Gatta ha dichiarato: “Mai avrei pensato di cambiare il mio corpo e invece, dopo un percorso di allenamento intenso, ho iniziato a sentire il desiderio di avere un seno più evidente, che mi facesse sentire più a mio agio con me stessa quando mi guardavo allo specchio”. Successivamente, l’ex velina ha continuato dicendo: “Quindi uso la mia esperienza per dirvi che qualsiasi cosa scegliate di fare, affidatevi a dei professionisti, che non assecondino ogni vostra scelta solo per il guadagno ma che siano bravi soprattutto a dirvi di no”.

“Volevo guardarmi allo specchio…”

Il post condiviso dalla fidanzata di Leonardo Blanchard, inoltre, è stata l’occasione perfetta per la Gatta di confrontarsi con le proprie follower e vedere quante come lei condividessero il suo stesso desiderio di tornare a vedere il proprio corpo bello come un tempo, modificando qualcosa di sé stesse.

Shaila Gatta, infatti, nel post condiviso su Instagram coglie anche l’occasione per parlare a cuore aperto della decisione presa circa l’intervento al seno: “Il topic di oggi è: DIFETTI FISICI. Con l’ultimo sondaggio in cui vi chiedevo se aveste cambiato o meno una parte del vostro corpo ho compreso ancor di più quanto i nostri ‘difetti’, pur rendendoci unici e speciali, possano alle volte risultare un problema… è quello che è successo anche a me”. Shaila Gatta ha poi concluso spiegando: “Volevo guardarmi allo specchio e sentirmi più a mio agio. Quello che fate con il vostro corpo è solo ed esclusivamente affare vostro. Ricordatevi però che consapevolezza delle proprie scelte e professionalità delle persone a cui ci si affida sono fattori IMPRESCINDIBILI!”.