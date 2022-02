Serie A, è rivoluzione in campo dopo il mercato: ecco che succederà

Il calciomercato ha rivoluzionato diverse formazioni di Serie A: i nuovi acquisti potrebbero cambiare le sorti del campionato.

Alcune squadre hanno effettuato una rivoluzione, altre hanno sistemato dei dettagli e altre non si sono mosse: ecco come cambiano le formazioni di Serie A.

È stato un calciomercato invernale ricco di movimenti e colpi a sorpresa. Alcune squadre hanno rivoluzionato completamente le loro formazioni per andare alla ricerca di un’impresa, mentre altre si sono limitate a puntellare alcuni reparti o addirittura non hanno effettuato operazioni. Ecco l’impatto della sessione invernale sulle rose della Serie A.

Serie A, ecco le formazioni dopo il calciomercato

Il calciomercato invernale ha regalato alcuni colpi ad effetto come Vlahovic o Gosens, ma alcune squadre come Milan o Lazio non hanno potuto o voluto cambiare troppo in corso d’opera. Alcuni club come la Salernitana, invece, hanno effettuato una vera e propria rivoluzione per cercare l’ultimo assalto all’obiettivo stagionale. Ecco come giocheranno le squadre di Serie A dopo la chiusura del calciomercato (in grassetto maiuscolo i nuovi arrivi).

Atalanta

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler (Koopmeiners), Pezzella; Malinovskyi (Pessina/Pasalic), Zapata (Muriel), BOGA (MIHAILA).

Allenatore: G. P. Gasperini

Bologna

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Thaete; De Silvestri (KASIUS), Svanberg, AEBISCHER, Soriano (Schouten), Hickey; Barrow (Orsolini), Arnautovic.

Allenatore: S. Miahjlovic

Cagliari

Cagliari (3-5-2): Cragno; GOLDANIGA, LOVATO, Carboni; Bellanova, Nandez, BASELLI, Marin, Dalbert (Lykogiannis), Joao Pedro, Pavoletti (Keita).

Allenatore: W. Mazzarri

Empoli

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli (Tonelli), Luperto (Viti), CACACE (Parisi); Henderson (BENASSI), Stulac, Zurkowski (Bandinelli); VERRE (Bajrami); Cutrone, Pinamonti.

Allenatore: A. Andreazzoli

Fiorentina

Fiorentina (4-3-3): Terracciano (Dragowski); Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura (Duncan), Torreira, Castrovilli (Maleh); IKONE, CABRAL (PIATEK), Nico Gonzalez (Sottil).

Allenatore: V. Italiano

Genoa

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vasquez, OSTIGARD, Criscito; HEFTI, FERENDRUP, Rovella, AMIRI (Portanova), Cambiaso; Destro, YEBOAH (PICCOLI).

Allenatore: A. Blessin

Inter

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (Darmian), Barella, Brozovic, Calhanoglu, GOSENS (Perisic); Dzeko (CAICEDO), Lautaro Martinez (Sanchez/Correa).

Allenatore: S. Inzaghi

Juve

Juve (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt (Chiellini), Alex Sandro; ZAKARIA, Locatelli; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi (McKennie); VLAHOVIC (Morata).

Allenatore: M. Allegri

Lazio

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj (Lazzari), L. Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (Leiva), Luis Alberto (Basic); F. Anderson (CABRAL), Immobile, Pedro (Zaccagni).

Allenatore: M. Sarri

Milan

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (Florenzi), Tomori, Romagnoli, Theo; Kessié, Tonali (Bennacer); Saelemaekers (Messias), Diaz, Leao (Rebic); Ibrahimovic (Giroud).

Allenatore: S. Pioli

Napoli

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani (TUANZEBE), Koulibaly (J. Jesus), Mario Rui; Anguissa, Ruiz; Lozano (Politano), Zielinski (Elmas), Insigne; Osimhen

Allenatore: L. Spalletti

Roma

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling (Ibanez/Kumbulla), Vina (MAITLAND-NILES); Cristante, S. OLIVEIRA (Veretout); Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Allenatore: J. Mourinho

Salernitana

Salernitana (3-4-2-1): SEPE; DRAGUSIN, FAZIO, Veseli; MAZZOCCHI, BOHINEN, EDERSON (RADOVANOVIC), Ranieri; VERDI (Ribery), PEROTTI; MOUSSET.

Allenatore: S. Colantuono

Sampdoria

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; CONTI, MAGNANI, Colley, Augello; RINCON, Thorsby (Ekdal); Candreva, SENSI (SABIRI), Gabbiadini; Caputo (Quagliarella/SUPRYAGA).

Allenatore: M. Giampaolo

Sassuolo

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Henrique, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori (CEITE).

Allenatore: A. Dionisi

Spezia

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Maggiore; Gyasi, Kovalenko, Verde; Manaj.

Allenatore: T. Motta

Torino

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji; Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic (RICCI), Mandragora (Pobega), Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria (Belotti/PELLEGRI).

Allenatore: I. Juric

Udinese

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao (BENKOVIC), Nuytinck, Pablo Marì; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu (Success), Beto.

Allenatore: G. Cioffi

Venezia

Venezia (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, ULLMANN (Haps); CUISANCE, Ampadu, Busio; Aramu, Henry (NSAME), NANI.

Allenatore: P. Zanetti

Verona

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, RETSOS, Ceccherini; Faraoni (DEPAOLI), Veloso, Ilic (Tameze), Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Allenatore: I. Tudor