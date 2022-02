Clamorosa decisione per Pogba scuote il mercato europeo!

By

Paul Pogba non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo del suo contratto in scadenza il prossimo giugno.

Il centrocampista francese del Manchester United, Paul Pogba, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno 2022.

L’accordo per il rinnovo sembra però ad ora lontano, tanto che molti club europei si stanno già muovendo per accaparrarsi uno dei centrocampisti più forti del panorama mondiale.

Il classe 93 ha già lasciato una volta a parametro zero il Manchester United, con la grande intuizione di Marotta che lo portò alla Juventus, rivendendolo poi sempre ai Red Devils per l’incredibile somma di 120 milioni di euro.

Cresciuto nelle giovanili del Le Havre e dello stesso United, il campione del mondo 2018 è tornado ad Old Trafford nell’agosto 2016, collezionando in totale col Manchester 219 presenze 38 gol e quasi 50 assist.

Con lo United però si sono visti solo sprazzi del vero Pogba, quello che avevamo imparato ad ammirare al fianco di Pirlo e Vidal, e che in Italia ha fatto meraviglie, tanto da superare quota 100 milioni. In 178 partite con la Juventus i gol segnati sono 34, gli assist 40, numeri molto simili a quelli ottenuti con i Red Devils, giocando però 40 partite in meno.

Dopo un inizio incredibile, con 5 assist nelle prime due partite (4 nella stessa contro il Leeds), attualmente il francese sta vivendo un periodo difficile, soprattutto a causa di un infortunio alla coscia che lo costringe lontano dai campi dal 20 novembre.

L’incredibile decisione

Sono tanti i club in tutta Europa che sono pronti a fare a pugni per accaparrarsi il gioiello di origini Guineane. In primis la Juventus, che sarebbe contentissima di poter riaccogliere il francese nel suo club, formando con Locatelli e Zakaria un centrocampo di tutto rispetto.

Non possono mancare nell’elenco delle pretendenti il Real Madrid e il Barcellona. Non è mistero che da molti anni Florentino Perez stia tentando senza successo di affondare il colpo, ma anche i blaugrana gradirebbero molto l’arrivo del centrocampista, per piazzarlo al fianco di Frenkie De Jong.

Altra strada affascinante è quella che porta Pogba in Ligue1, campionato dove non ha mai giocato, più precisamente al PSG. I proprietari dei parigini non hanno certamente problemi finanziari e, dopo i colpacci della scorsa sessione di mercato, potrebbero consolarsi della partenza di Mbappe assicurandosi Pogba.

Lo scenario però che si sta delineando nelle ultime ore è abbastanza clamoroso. Il club ha infatti chiesto al francese di aspettare la scelta del tecnico per il prossimo anno prima di prendere una decisione sul suo futuro. Ragnick andrà infatti a ricoprire la carica di dirigente, e non si sa ancora chi potrebbe andare a sostituirlo.

Vedremo se Pogba sarà paziente ed aspetterà, magari per vedere se il prossimo tecnico potrà fare al caso suo, o sceglierà di accettare una destinazione diversa da quella United.