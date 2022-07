L’estate si fa calda, avvistata Melissa Satta tra le braccia del suo fidanzato

Il settimanale Chi ha pubblicato una foto in cui Melissa Satta si lascia abbracciare dal suo fidanzato. Ecco l’immagine spuntata sul giornale.

Melissa Satta è un’ex velina che ha fatto innamorare milioni di telespettatori durante la sua carriera per via del suo fisico mozzafiato.

Nata a Boston, nel 1986 da genitori italiani che gestivano un negozio in America, fin da piccola ha praticato le arti marziali diventando cintura marrone di karate e svolgendolo in maniera agonistica.

Melissa Satta: il fidanzato l’abbraccia in spiaggia

Dopo il diploma si diletta come calciatrice entrando a far parte della squadra femminile Quartu Sant’Elena per poi iscriversi all’Università LIUM di Milano interrompendo gli studi per coronare il sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

La sua prima apparizione in tv avviene nel 2005 nel programma di Teo Mammucari, Mio fratello è pakistano per poi diventare la nuova velina mora di Striscia la Notizia venendo confermata per tre edizioni consecutive.

Dopo l’esperienza sul bancone del tg satirico, debutta come attrice nella serie tv Il giudice Mastrangelo e per la prima volta appare sul grande schermo nella pellicola Bastardi.

Nel frattempo collabora nuovamente con Teo Mammucari nel programma Primo e Ultimo per poi apparire al Saturday Night Live in una puntata sulla BBC in quanto testimonial dei prodotti per capelli Wella.

Melissa continua ad avere esperienza nel mondo della televisione arrivando a partecipare al programma di Carlo Conti, Lasciatemi cantare per poi condurre al fianco di Pierluigi Pardo per ben cinque edizioni il programma calcistico Tiki Taka, venendo sostituita successivamente da Wanda Nara.

Dal punto di vista sentimentale la Satta è stata inizialmente legata con il protagonista di Uomini e Donne, Daniele Interrante, per poi intraprendere una relazione con Bobo Vieri per poi nel 2011 fidanzarsi con Kevin Boateng-Prince.

La coppia si sposa nel 2015 per poi divorziare dopo cinque anni nel 2020 e tornare nuovamente insieme a luglio dello stesso anno. Ma anche questa volta non va bene e si separano in modo definitivo.

La foto del settimanale

Il settimanale Chi, in questi giorni ha pubblicato una foto di Melissa Satta al mare in compagnia del suo nuovo fidanzato, l’imprenditore Matteo Rivetti, mentre l’uomo l’avvinghia a se in un caloroso abbraccio.

I due si conoscono da tempo, ma il loro amore sembra essere sbocciato soltanto di recente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit)

La coppia si è fatta paparazzare in Sardegna, dove sembra aver passato le vacanze assieme anche a Maddox, figlio di Melissa Satta avuto dalla relazione con il suo ex marito Kevin-Prince Boateng.