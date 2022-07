Rossoneri in uscita, due le cessioni bollenti in vista che preoccupano i tifosi

Il Milan si prepara al mercato in uscita, dovranno essere due le cessioni bollenti che la società è costretta a fare e che preoccupano i tifosi.

I rossoneri non hanno ancora completato la rosa in vista della prossima stagione, al via tra poco più di un mese.

Diversi sono i reparti che ad oggi sono scoperti, le operazioni che la società vuole compiere sono diverse ma il budget a disposizione non permette di muoversi in maniera tranquilla.

Per questo motivo il club sta valutando quali possano essere i giocatori sacrificabili che non hanno convinto con le loro prestazioni, con i quali ricavare un bel gruzzoletto da investire nel mercato.

Per ora son sette i calciatori individuati da mettere in vendita che da quando sono arrivati a Milanello non hanno convinto o che tardano a sbocciare. Il Diavolo però potrebbe anche optare di sacrificare un top player per una grossa offerta e un paio di giocatori che non rientrano più nel progetto.

I sacrificabili per rafforzare la squadra

Giocatori che non fanno parte del progetto Milan come Mattia Caldara, reduce da una buona stagione con il Venezia che, se si fosse salvato, avrebbe riscattato il difensore, sono destinato a lasciare il club. Una sua partenza è attesa nelle prossime settimane, piace al Bologna, per 3 milioni si potrebbe aprire la trattativa. Discorso simile per Samuel Castillejo, lo spagnolo non ha mai convinto e piano piano è finito ai margini della squadra. Il classe ’95 vorrebbe tornare in patria, offerte non arrivano e il contratto scade nel 2023.

C’è anche chi è indeciso se prolungare o no il proprio contratto con il Milan. A Ismael Bennacer, recentemente Maldini e Massara avevano offerto al calciatore una proposta da 3,5 milioni di euro di ingaggio. La trattativa è ancora in stallo mentre dalla Premier League i club di Manchester monitorano la situazione. Per una cifra intorno ai 50 milioni il giocatore potrebbe partire.

Un altro giocatore che potrebbe salutare Milanello è Alexis Saelemakers. Il belga non è ancora riuscito a dimostrare il suo potenziale e la società è stanca di aspettare. Pioli su quella zona del campo vuole un salto di qualità, il Milan è costretto a guardarsi intorno alla ricerca di una vera opportunità di mercato. L’ex Anderlecht può partire per 20 milioni di euro.

I rossoneri però potrebbero anche decidere di cambiare strategia: nel caso dovesse arrivare un’offerta irrifiutabile per un top player, la dirigenza potrebbe decidere di concedere un’altra opportunità ad alcuni. Il calciatore sacrificabile sarebbe Rafael Leao, per ora nessun club è stato disposto a pagare i 150 milioni di euro della clausola. Se dovesse però arrivare un’offerta da 90 milioni il club sarebbe propensa ad accettare.