Michelle Sander, l’ex compagna di Andrea Petagna ha sorpreso tutti con il suo ultimo scatto pubblicato sui social. Ecco la foto.

Andrea Petagna, è un calciatore italiano che gioca nel ruolo di attaccante nella società calcistica del Napoli.

Nato a Trieste nel 1995, è nipote del calciatore Francesco Petagna che ha giocato anche lui nella Serie A del campionato italiano. Oltre che essere un calciatore, Andrea è anche un imprenditore.

Michelel Sander e la foto che ha fatto impazzire i followers

Nel 2019, assieme al suo amico, il cantante Gionata Boschetti, conosciuto dal pubblico con il nome di Sfera Ebbasta ha aperto un ristorante di cibo salutare chiamato Healthy Color. Dopo un primo locale a Milano, si sono aperte altre sedi in altre città d’Italia.

Molto abile nel dribbling, Petagna è dotato di un buon possesso e controllo della palla ed è molto abile nel far salire la squadra giocando spalle alla porta.

Per un lungo periodo, il calciatore è stato legato ad una bellissima modella che ha fatto impazzire tutti i suoi fan che ancora oggi dopo la fine della relazione con l’attaccante continuano a seguirla con affetto.

Trattasi di Michelle Sander, nata in Brasile nel 1998 che lavora come indossatrice sin da bambina. Nel campo televisivo è famosa per aver incantato tutti i telespettatori durante l’ottava puntata dell’ottava edizione di Ciao Darwin.

All’interno del programma, nella puntata Juventus contro Tutti, la donna ha ricoperto il ruolo di Madre Natura incantando tutti i presenti in studio e il pubblico da casa.

La donna, oltre alla relazione con Petagna è stata fidanzata anche con Niccolò Bettarini figlio della conduttrice Simona Ventura e dell’ex calciatore ore personaggio televisivo Stefano Bettarini.

Michelle si è trasferita all’età di 20 anni in Italia per continuare ad intraprendere la carriera di modella puntando a diventare indossatrici per i marchi italiani più importanti della moda mondiale.

Lo scatto pubblicato su Instagram

La Sander ha tre tatuaggi particolari, l’occhio di Cleopatra tra i seni, una mezzaluna sulla spalla sinistra e una scritta sulla parte destra della schiena, il che la rendono ancora più sexy agli occhi dei fan.

La modella, ha deciso in questi giorni, di sorprendere tutti quanti e di scaldare gli animi dei suoi ammiratori pubblicando su Instagram una foto molto particolare che ha fatto battere il cuore a molti utenti del social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧿 M 🧿 (@miisander)

Nello scatto, Michelle si è mostrata senza reggiseno mostrando il suo lato B indossando soltanto un tanga molto trasparente che lascia ben poco all’immaginazione.

La foto ha ricevuto il like da parte di Carolina Stramare, modella e vincitrice del concorso di bellezza Miss Italia nel 2019.