Napoli – Osimhen tentenna, il club corre ai ripari: già scelto il sostituto a sorpresa, tifosi spiazzati

Il futuro di Victor Osimhen con la maglia del Napoli è in bilico. L’attaccante nigeriano potrebbe dire addio: la società ha già scelto il sostituto, spiazzando completamente i tifosi!

Il Napoli pianifica il futuro: la società è al lavoro per costruire una rosa competitiva. Il destino di Osimhen, però, è in bilico.

Il Napoli è al lavoro sul mercato. Gli azzurri vogliono costruire una squadra in grado di essere competitiva in Italia e di reggere i ritmi del gioco europeo della Champions League.

La stagione si è chiusa positivamente, con il terzo posto raggiunto in anticipo: nonostante il sogno scudetto sia rimasto vivo per diversi mesi, l’obiettivo dichiarato è sempre stato il quarto posto. Ora l’obiettivo è compiere un ulteriore step: sarà necessaria una campagna acquisti di alto livello, anche se molto dipenderà dalla strategia che verrà adottata per le operazioni in uscita.

Ci sono alcuni punti interrogativi da risolvere, tra cui quello sul futuro di uno degli elementi chiave della rosa di Luciano Spalletti: Victor Osimhen.

Osimhen in bilico: il Napoli sceglie l’erede

Come anticipato, il calciomercato sarà molto importante per il Napoli. Gli azzurri vogliono costruire una squadra competitiva, ma molto dipenderà dalle operazioni in uscita. Infatti, ci sono diversi nodi da sciogliere prima di pianificare il mercato in entrata.

Tra i dubbi principali, c’è il futuro di quattro giocatori cardine della squadra di Spalletti: Mertens, Ospina, Fabian Ruiz e Koulibaly.

I primi due hanno un contratto in scadenza a fine mese e l’ipotesi rinnovo si sta allontanando sempre di più, soprattutto per il belga. Nonostante l’accordo tra il Napoli e l’attaccante sembrasse essere molto vicino, negli ultimi giorni si sta arrivando ad uno strappo definitivo.

Gli altri due, invece, hanno due accordi in scadenza nel 2023 e, anche nei loro casi, il prolungamento sembra lontano.

Una volta definito il futuro di questi giocatori, ma anche di altri, il Napoli delineerà la strategia da seguire sul mercato.

Tuttavia, c’è anche un altro top player in bilico che, se ceduto, aprirebbe ad uno scenario imprevisto: Victor Osimhen.

Il nigeriano è un punto fermo per Spalletti, ma non è incedibile. Un suo addio, almeno per ora, è un’ipotesi remota, ma potrebbe diventare una possibilità nel caso in cui arrivasse un’offerta irrinunciabile per lui (con la Premier alla porta).

Nel caso in cui Osimhen dovesse lasciare la squadra, il Napoli avrebbe già individuato il possibile sostituto: Armando Broja.

L’attaccante albanese è di proprietà del Chelsea, ma ha passato l’ultima stagione in prestito al Southampton. Difficilmente il centravanti rimarrà con i Blues, dato che Tuchel ha a disposizione altri giocatori in quel ruolo (anche se molto dipenderà dal futuro di Lukaku).

Il giocatore piace in Premier League, ma il Napoli lo osserva da diverso tempo ormai.

Se Osimhen dovesse dire addio, dunque, il nome di Broja sarebbe il primo sulla lista di Giuntoli: al momento, la pista che porta a Scamacca si è raffreddata in modo quasi definitivo.