Ludovica Pagani, che sensualità mentre accavalla le gambe: lo spacco va oltre la coscia

Ludovica Pagani ha mostrato tutta la sua sensualità in una foto dove accavalla le gambe che ha mandato in estasi tutti quanti. Ecco il post sui social.

Ludovica Pagani è una tra le migliori giornaliste sportive che ha incantato tutti quanti sia per la sua bellezza incontrastata che per la sua professionalità a tal punto da essere considerata la diretta rivale della Leotta.

Ludovica Pagani e il post di Instagram

Dal punto di vista sentimentale, Ludovica si dichiara attualmente single, ma anche lei come molte sue colleghe e amiche è stata una wag, avendo avuto nel suo passato una relazione con il calciatore dell’AS Roma, Stephan El Shaaraway.

Nata nel 1995 a Bergamo dopo aver conseguito il diploma presso il liceo linguistico con indirizzo economico e giuridico ha avuto molti dubbi riguardo il percorso universitario da scegliere, perché inizialmente voleva continuare sulla strada della giurisprudenza.

Successivamente, le è balenata nella mente l’idea di intraprendere un percorso di studi che l’avrebbe fatta diventare criminologa, ma solo poco prima di cominciare gli studi ha deciso di iscriversi ad Economia e Management dove poi ha ottenuto la laurea presso l’Università di Milano.

Dopo il traguardo dal punto di vista degli studi, comincia a collaborare per il giornale bergamasco Up avendo in seguito la possibilità di condurre alcune trasmissioni sui canali Fashionweek e Starwiss per poi diventare presentatrice di Milanow in onda su Telelombardia.

Prima di debuttare su Sportitalia, la Pagani ha ricevuto un enorme successo su Youtube grazie ad alcuni video pubblicati da lei stessa e al programma We Love Shopping, diventando una delle dieci più importanti influencer in Italia.

Nel 2018 decide di intraprendere un percorso nel mondo musicale, pubblicando il singolo Tiki Taka, duettando con il rapper Ricky Jo e successivamente pubblica il suo primo libro intitolato Semplicemente Ludovica.

I complimenti da parte della collega famosa

La sua presenza in tv, nei programmi sportivi, diventa nel tempo sempre più insistente e prende parte a Quelli che…il calcio per poi presentare il programma Versus in onda su RDS Next.

Ludovica Pagani è molto apprezzata dalle sue colleghe e dai suoi followers e spesso mette in mostra il suo fisico con alcune foto su Instagram che lasciano tutti quanti senza parole per via della sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

In un ultima foto pubblicata sul social, la donna si è mostrata con un bellissimo abito dorato che mette in risalto tutte le sue forme e le sue bellissime gambe ricevendo i complimenti di Eleonora Incardona, giornalista sportiva anche lei molto amata ed apprezzata dal pubblico.