Calciomercato Inter – È tutto fatto, manca solo l’ufficialità: ecco la conferma dell’agente

L’Inter è letteralmente scatenata sul mercato: trovato l’accordo totale con club e giocatore, i tifosi nerazzurri sono in delirio e aspettano solo l’ufficialità.

Beppe Marotta sta per regalare a tutto il popolo interista un giocatore espressamente richiesto dall’allenatore Simone Inzaghi.

Se c’è una squadra di Serie A che sta monopolizzando l’attenzione in questo momento per quanto riguarda il calciomercato è sicuramente l’Inter. I nerazzurri stanno attraversando una fase di transizione: rispetto alla scorsa stagione molti giocatori lasceranno e tanti altri ne arriveranno. L’obiettivo della dirigenza è quello di approfittare di questa situazione per costruire una squadra ancora più forte in grado di vincere ancora tanto nei prossimi anni.

Oltre a quello ufficiale di Perisic, il 30 giugno diranno addio a parametro zero tre giocatori ormai fuori dal progetto tecnico come Ranocchia, Kolarov e Vecino. L’Inter poi cederà sicuramente anche i cileni Sanchez e Vidal liberandosi di due stipendi importanti. Inoltre i nerazzurri potranno contare anche su alcune entrate economiche come quelle di Di Gregorio e Pirola, entrambi riscattati dal Monza, che porteranno 9 milioni nelle casse del club. Ai saluti ci sono anche Sensi e Gagliardini, sui quali però dovranno arrivare delle offerte concrete.

L’Inter si è già quindi cautelata andando a chiudere alcune trattative a zero come quelle di Onana e Mkhitaryan. Oltre a questi due nomi ce ne sono altri con i quali le discussioni sono già arrivate a buon punto: in particolare Bellanova, Bremer e Dybala. In particolare per la Joya mancherebbero solo gli ultimi dettagli relativi allo stipendio, ma l’affare è alle battute conclusive. Il sogno dei tifosi è rappresentato dal ritorno di uno dei giocatori che ha fatto più la differenza nel recente passato: Romelu Lukaku.

Dopo quello con il giocatore c’è anche l’accordo con il club: altro acquisto dell’Inter

Il giocatore belga ha fatto di tutto negli ultimi mesi per convincere il Chelsea a lasciarlo tornare a Milano e sembra essere riuscito nel suo intento. Nel frattempo però l’Inter ha chiuso un acquisto inseguito da tempo ed espressamente richiesto da Simone Inzaghi. I nerazzurri avevano bisogno di un giocatore giovane ma in grado di sostituire Brozovic nel miglior modo possibile, e l’hanno trovato: si tratta di Kristjan Asllani.

Il centrocampista classe 2002 dell’Empoli si è messo in mostra in questa stagione attirando l’interesse di tutte le big italiane. La buona riuscita dell’operazione con l’Inter è stata confermato da Elio Berti, uno dei due agenti del giocatore, che ha dichiarato: “La novità è che le società hanno trovato un accordo. C’è piena disponibilità da tutte le parti, nei prossimi giorni vediamo. Il giocatore è contento? Siamo tutti contenti quando ci sono queste squadre che si interessano. C’era anche l’interesse di altri club? Cosa c’è meglio dell’Inter?“. L’acquisto sarà ufficializzato nei prossimi giorni: si parla di un affare complessivo di 14 milioni di euro, di cui 4 di prestito e 10 per il riscatto.

E così i nerazzurri si portano un casa un giocatore di grande qualità e personalità che potrebbe diventare uno dei perni per il futuro. In attesa di Lukaku, la nuova Inter targata Marotta continua sempre di più a prendere forma.