Il nuovo ciclo della Dea parte dall’attacco: ecco il nome caldissimo che infiamma i tifosi

Dopo una stagione di transizione, che ha visto gli orobici mancare l’accesso alle coppe europee, l’Atalanta si prepara ad un nuovo ciclo e ad un restyling della rosa di Gian Piero Gasperini.

Il Gasp, che qualche mese fa sembrava vicinissimo all’addio, rimarrà a Bergamo e ha chiesto alla famiglia Percassi una squadra competitiva per tornare in alto.

La dirigenza sta, dunque, puntando diversi profili partendo dal reparto offensivo.

Cedere per acquistare, la Dea cerca il tesoretto

Preponderante nella filosofia dell’Atalanta è l’autofinanziamento. Grazie a questo metodo, infatti, la famiglia Percassi ha creato un esempio virtuoso con la società bergamasca ad essere tra le poche con costi sostenibili, conti in verde e valorizzazione dei giovani. Nonostante l’ingresso in società della Capitail Bain di Stephen Pagliuca, pare non si voglia stravolgere la formula nerazzurra e per questo il mercato dell’Atalanta passa adesso dalle cessioni. Finora, infatti, la Dea ha riscattato Merih Demiral dalla Juventus per una cifra intorno ai 20 milioni, anche se la permanenza del turco in nerazzurro è tutt’altro che scontata.

In uscita ci sono il portiere Marco Carnesecchi, di ritorno dal prestito alla Cremonese e cercato con insistenza dalla Lazio di Sarri, e Matteo Lovato che potrebbe finire alla Salernitana come contropartita nell’affare Ederson.

Nuovo attaccante per il Gasp: si tenta di bruciare la concorrenza

Con la posizione di Luis Muriel incerta e sempre più vicina all’addio, l’Atalanta si guarda intorno per trovare un giocatore che non faccia rimpiangere il colombiano. Tra i tanti nomi vagliati ce n’è uno in cima alla lista. Si tratta di Andrea Pinamonti, attaccante dell’Inter che l’ultimo anno ha giocato ad Empoli.

Il giocatore cresciuto nell’Inter si è reso protagonista in toscana con 13 reti in 36 presenze in Serie A. Classe ’99, abbina buon fisico ad una discreta tecnica, per lui l’Atalanta potrebbe rappresentare il passo in avanti. Secondo La Repubblica, gli orobici per averlo proporrebbero all’Inter un prestito con diritto di riscatto fissato a 17 milioni. I milanesi ne vorrebbero circa 22 e ed è probabile che le due società si trovino a metà strada.

Su Pinamonti si è mosso anche l’ambizioso Monza di Berlusconi e Galliani che sta trattando direttamente con l’Inter arrivando ad offrire anche 20 milioni. I buoni rapporti con la Beneamata più il gradimento del giocatore hanno portato, però, l’Atalanta in pole position per il classe ’99. La Dea si avvicina, dunque, al suo nuovo attaccante…