Ludovica Pagani, il vestitino dorato è cortissimo: ha mandato tutti fuori di testa

Ludovica Pagani ha sorpreso tutti quanti mostrandosi con un vestito dorato che sembra essere molto corto. Ecco la foto pubblicata sui social.

Nel mondo delle giornaliste sportive ci sono molte donne che vengono seguitissime dai tifosi a tal punto da farle diventare delle vere e proprie icone del mondo dello sport grazie ai loro seguaci.

Ludovica Pagani e il vestito troppo corto

Una di queste è Ludovica Pagani, considerati da molti la diretta rivale di Diletta Leotta per via del loro modo simile di condurre le trasmissioni a tematica sportiva e per via dell’apprezzamento da parte del pubblico.

Nata a Bergamo nel 1995 tra le sue storie d’amore vanta anche quella con il calciatore dell’AS Roma, Stephan El Shaaraway e per il momento il cuore della donna sembra non essere occupato.

Dopo aver ottenuto il diploma presso il liceo linguistico con indirizzo di economia e giurisprudenza, Ludovica decide di intraprendere la strada universitaria avendo molti dubbi riguardo il percorso da dover scegliere. Inizialmente decide di proseguire i suoi studi in legge iscrivendosi a giurisprudenza per poi cambiare idea e avere voglia di diventare una criminologa.

Soltanto poco prima di prendere la sua decisione finale, prende la decisione definitiva iscrivendosi alla facoltà di Economia e Management e dopo essersi laureata ha l’occasione di diventare stagista per la testata giornalistica Up.

Grazie all’esperienza avuta su Fashionchannel e Starswiss diventa famosa per via di alcuni suoi video caricati su Youtube dove presenta il programma We Love Shopping dimostrando di avere molta dimestichezza e diventando in breve tempo una delle youtubers più seguite, e viene chiamata per presentare Milanow, noto programma di Telelombardia.

Dopo queste esperienze debutta su Sportitalia per poi diventare inviata e opinionista del programma Rai, Quelli che…il calcio per poi avvicinarsi al mondo della musica incidendo un brano in duetto con il rapper Ricky Jo intitolato Tiki Taka utilizzando lo pseudonimo di Ludovica.

Le foto di Instagram

La Pagani è tra le dieci persone più seguite su Instagram in Italia e spesso regala ai suoi fan foto dove mette in mostra tutta la sua forma fisica facendo impazzire tutti i suoi followers.

Nell’ultima foto pubblicata, la donna si è mostrata con un abito dorato che secondo alcuni suoi fan è troppo corto e mette in evidenza le sue bellissime gambe da sempre punto di forza della donna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Tra i commenti si possono leggere dei complimenti da parte di pagine a lei dedicate e di molti utenti del social che la considerano una bellezza senza rivali.