Morata sempre più lontano: i bianconeri hanno un piano B sorprendente

Il futuro di Alvaro Morata alla Juventus è sempre più in bilico. Lo spagnolo è sempre più lontano: spunta un’ipotesi sorprendente.

Morata è sempre più vicino al ritorno all’Atletico Madrid. Con l’addio dello spagnolo, la Juve è costretta alla ricerca di un nuovo attaccante.

La sessione estiva di calciomercato rappresenterà un punto di partenza fondamentale per la Juventus del futuro. Dopo due quarti posti consecutivi, l’obiettivo è tornare a vincere costruendo una squadra in grado di essere competitiva in Italia ed in Europa. Per questo motivo, i nuovi acquisti dovranno giocare un ruolo importante all’interno della squadra.

Come noto, andrà in scena una mini-rivoluzione: gli addii certi di Dybala, Chiellini e Bernardeschi, infatti, hanno aperto alla necessità di trovare dei sostituti. Inoltre, ci saranno anche altri giocatori che lasceranno la squadra: tra questi potrebbe esserci Morata, che ogni giorno è sempre più lontano dalla permanenza a Torino.

Morata, addio alla Juve: ecco la mossa a sorpresa per sostituirlo

Come anticipato, la permanenza di Morata alla Juve è tutt’altro che scontata. Lo spagnolo, infatti, è di proprietà dell’Atletico Madrid e ha passato le ultime due stagioni in prestito con i bianconeri (che hanno pagato due rate da €10 milioni l’una per il prestito oneroso): per esercitare il riscatto, servirebbero ulteriori €35 milioni per un costo totale dell’operazione di €55 milioni.

La dirigenza juventina ha aperto un dialogo con il club spagnolo per cercare di abbassare il prezzo del riscatto inserendo anche una contropartita (Kean) nella trattativa. Ad oggi, però, l’Atletico Madrid non sembra intenzionato a rivedere le cifre e la formula dell’accordo originale.

Per questo motivo, Morata dovrebbe tornare in Spagna per poi essere ceduto nuovamente (Arsenal sulle sue tracce) o per giocarsi le sue carte con i rojiblancos.

Conseguentemente, la Juve avrà bisogno di un altro attaccante che possa far rifiatare Vlahovic la prossima stagione. Con l’addio di Morata si aprono diverse ipotesi: dopo le voci su un possibile interessamento per Simeone, nelle ultime ore si starebbe scaldando una pista sorprendente. Nel mirino bianconero, infatti, ci sarebbe Marko Arnautovic.

L’austriaco ex Inter è reduce da un’ottima stagione con la maglia del Bologna e avrebbe attirato le attenzioni dei bianconeri. Per caratteristiche, potrebbe essere adatto sia come vice-Vlahovic che come partner d’attacco del serbo in un attacco a due o in un tridente.

Tuttavia, i rossoblù non avrebbero alcuna intenzione di vendere il proprio numero 9: un’eventuale trattativa, dunque, sarebbe complicata.

Ad ogni modo, la Juve non starebbe monitorando solamente Arnautovic: il mercato è ancora molto lungo e c’è tempo per cercare la soluzione migliore possibile. Probabilmente si proverà ancora a trattare per Morata, ma se dovesse arrivare la definitiva fumata nera, allora i bianconeri decideranno che strada intraprendere per l’attacco.