Federico Chiesa ha rivelato una pesantissima indiscrezione sul post Dybala alla Juventus: le sue parole infiammano i tifosi.

L’esterno campione d’Europa con l’Italia ha rilasicato una pesante dichiarazione sul futuro della Juve nel post Dybala: ecco le sue parole che entusiasmano i supporter bianconeri.

Una stagione estremamente complessa quella di Federico Chiesa.

La stella della Juventus e della nazionale italiana, dopo un’estate da sogno che ha coronato la sua prima annata bianconera (conclusa con 2 trofei), ha vissuto una stagione estremamente sfortunata.

Il 22 aveva iniziato con qualche piccolo problema fisico che non gli ha impedito di risultare decisivo per la Juve anche con gol pesanti come quello decisivo contro il Chelsea nei gironi di Champions ma il vero “dramma” è cominciato con il 2022.

A rovinare tutta la restante parte di campionato e non solo è stato l’infortunio al crociato patito a gennaio nella sfida contro la Roma poi vinta per 4-3 dai bianconeri.

Il gravissimo KO ha costretto lo stop anticipato della stagione dell’azzurro che ha così dovuto assistere al declino delle sue due squadre senza poter intervenire.

La stagione senza titoli dei bianconeri e il mancato accesso al mondiale degli azzurri affondando evidentemente le proprie radici anche nell’assenza di Chiesa che ora però pensa solo al rientro in campo.

Non è stata ancora ufficializzata una vera e propria data di rientro per l’esterno figlio d’arte che però tramite i suoi social ha iniziato a mostrarsi in campo a correre da solo.

I suoi video hanno infiammato tutti i tifosi bianconeri che si sono ulteriormente entusiasmati per le recenti parole della propria stella.

Il giocatore bianconero ha spiazzato tutti: ecco la rivelazione incredibile sul futuro

Federico Chiesa è tornato a parlare 5 mesi dopo l’infortunio al crociato che ha interotto anzitempo la sua stagione.

La stella azzurra ha ovviamente parlato del suo rientro ma ha anche aggiunto un clamoroso dettaglio sul suo futuro in bianconero.

“Sogno di tornare in campo il prima possibile ma ci sono dei tempi da rispettare”, questa la frase forse più importante delle sue parole, una dichiarazione che lascia intuire senza dubbio la grande voglia di tornare in campo ma anche una grande consapevolezza dei rischi che indica grande maturità da parte del 22 bianconero.

Chiesa ha poi aggiunto un pensiero anche nei confronti del suo compagno già a Firenze Dusan Vlahovic: “Non vedo l’ora di ritorvarlo in campo e di dargli qualche pallone per far gol”, un desiderio condiviso dai tifosi che sognano il tandem in campo.

L’azzurro ha poi rilasciato una dichiarazione che ha infiammato i tifosi sulla numero 10 ora libera: “Vedremo a luglio, ovviamente farebbe piacere, alla Juve l’hanno indossata dei fuoriclasse”.

I supporter bianconeri sarebbero sicuramente d’accordo ma occhio alla situazione Pogba, il francese sembra essere destinato a ricucirsi addosso il magico numero e il trailer del suo documentario in uscita il 17 giugno da ulteriori indizi in merito.

I tifosi bianconeri dovranno sognare ancora per un po’ ma l’approdo alla realtà delle loro fantasie potrebbe arrivare a brvissimo.