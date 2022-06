Deulofeu – Napoli una conferma inattesa spiazza tutti: il video social virale in poche ore

Il mercato del Napoli si infiamma dopo che nelle ultime ore è arrivato un indizio social sulla trattativa più calda dei partenopei, quella riguardante l’attaccante Gerard Deulofeu.

Il video, diventato già virale, contiene un indizio che non è passato inosservato.

Sembra essere giunta al termine l’avventura a Udine dello spagnolo che in Italia ha vestito anche la maglia del Milan.

Stagione da record, adesso il salto in una big

L’Udinese nella stagione appena trascorsa ha avuto un’annata dai due volti. Prima, le difficoltà di gioco e risultati che hanno portato all’esonero di Luca Gotti; poi, un girone di ritorno su alti livelli grazie alla freschezza proposta dal giovane tecnico Gabriele Cioffi e che ha portato alla ribalta diversi protagonisti come Beto, Deulofeu e Molina. Proprio l’attaccante spagnolo potrebbe restare in Italia ma con maglia diversa. Deulofeu, infatti, è cercato dal Napoli che sembra averlo messo nel mirino per la stagione che verrà. La sua stagione da 13 reti e 5 assist, di cui 9 gol e 3 assist nel girone di ritorno, ha attirato l’interesse di diverse squadre.

L’agente del calciatore, solo qualche settimana fa, non aveva avuto mezzi termini annunciando la sicura partenza da Udine: “Dall’inizio della stagione c’è l’accordo con l’Udinese che porterebbe alla sua cessione, lascerà il club durante questa finestra di mercato“.

La trattativa è già in fase avanzata, ecco l’ultimo ostacolo da superare

La destinazione Napoli sarebbe molto gradita al calciatore che lascerebbe l’Udinese solo per fare uno step in avanti, con i partenopei che gli permetterebbero di giocare in Champions League. Il video girato sui social mostra, infatti, prima una mancata risposta e poi un accenno di sorriso da parte dello spagnolo alla richiesta del tifoso di trasferirsi al Napoli. Nella rosa di Luciano Spalletti, Deulofeu andrebbe a sostituire Dries Mertens, sempre più lontano dalla permanenza in azzurro.

A bloccare la trattativa con l’Udinese, inoltre, è proprio la posizione di Mertens. Il presidente De Laurentiis aveva annunciato che non avrebbe preso in considerazione offerte al rialzo, Mertens e il suo agente non sono soddisfatti dell’offerta di ADL e avrebbero recapito al presidente una controproposta con annesso ultimatum. Dunque, se Mertens dovesse ufficializzare il suo addio, con probabilità passaggio alla Lazio, il Napoli si getterebbe a capofitto su Deulofeu. Pare essere questione di giorni, se non di ore ma il mercato, si sa, è imprevedibile.