Ludovica Pagani, mostra le sue forme sensuali con un costumino total white | Mamma mia cos’è

Ludovica Pagani ha festeggiato l’arrivo imminente della bella stagione con un costumino bianco lasciando tutti quanti senza parole. Ecco la foto pubblicata dalla donna.

Nel mondo sportivo sono molte le donne appassionate di calcio e di altri sport che diventano della vere e proprie beniamine del pubblico a tal punto da essere seguite più degli sportivi stessi.

Ludovica Pagani e il costumino bianco

Tra le più famose c’è Diletta Leotta ma tra le altre c’è anche colei che è considerata la sua rivale, stiamo parlando di Ludovica Pagani.

Nata a Bergamo nel 1995, la donna è stata impegnata con l’attuale attaccante dell’AS Roma, Stephan El Shaaraway, ma la loro storia è tramontata e attualmente la Pagani sembra non avere nessuno a cui donare il proprio amore.

Diplomatosi al liceo linguistico con indirizzo di economia e giurisprudenza, dopo aver conseguito il diploma si iscrive all’Università di Milano presso la facoltà di Economia e Management anche se inizialmente aveva intenzione di proseguire i suoi studi iscrivendosi a giurisprudenza.

Prima di prendere la decisione sulla facoltà a cui iscriversi, le era aleggiata nella mente l’idea di voler intraprendere una carriera come criminologa per poi cambiare idea laureandosi presso la facoltà scelta.

Dopo la laurea, comincia sin da subito a lavorare per poter raggiungere il suo obiettivo di diventare giornalista, iniziando a collaborare per Up, testata giornalistica della sua città natale e successivamente lavorando per Starwiss e Fashionchannel.

La sua fama arriva dopo essere apparsa su Sportitalia e aver pubblicato sul web un programma intitolato We Love Shopping diventando in breve tempo una famosissima influencer a tal punto da essere chiamata a condurre una nota trasmissione di Telelombardia intitolata Milanow.

Il post che omaggia la bella stagione

Raggiunti milioni di iscritti sul suo canale di Youtube diventa inviata e opinionista del programma televisivo Quelli che il calcio… e si avvicina al mondo della musica pubblicando il suo primo singolo intitolato Tiki Taka con il nome d’arte Ludovica in featuring con Ricky Jo.

Diventata una dei 10 influencer più seguiti in Italia, la Pagani ha voluto approfittare del bel tempo che sta coinvolgendo tutta la penisola, posando in uno scatto fotografico su di uno scoglio con addosso un costume da bagno bianco che lascia intravedere tutte le sue forme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Tra i commenti possiamo notare come i suoi fan, tra cui importanti imprenditori e personaggi del mondo dello spettacolo si complimentano con lei per la sua forma fisica e alcuni dichiarano che la cosa più bella dell’estate sono proprio le sue foto.