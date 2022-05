Juventus – Le parole di Allegri fanno infuriare i tifosi: una frase scatena le reazioni

La Juventus ha chiuso la stagione con la sconfitta in casa della Fiorentina: le parole di Allegri dopo il match non sono piaciute ai tifosi bianconeri.

L’annata della Juve si è chiusa con una sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina. Allegri, a fine partita, ha scatenato la reazione dei tifosi bianconeri.

Non è stata la stagione che i tifosi bianconeri e l’ambiente stesso si aspettava. La Juve ha chiuso il campionato al quarto posto e ha perso l’ultimo match con la Fiorentina. I viola si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Duncan e Gonzalez, guadagnando così l’accesso ai playoff di Conference League. La squadra di Allegri non aveva più niente da chiedere al campionato, ma ha detto definitivamente addio a Dybala e Chiellini (oltre a Bernardeschi): ora inizia una nuova era e, per costruire una rosa competitiva su tutti i fronti, sarà fondamentale il calciomercato.

Intanto, però, delle dichiarazioni dell’allenatore juventino hanno scatenato il malumore dei tifosi.

Quella frase non è passata inosservata: tifosi bianconeri infastiditi

Come anticipato, non è stata la stagione attesa dai tifosi bianconeri. L’avvio di campionato è stato molto complicato, ma la squadra è riuscita a risollevarsi centrando l’obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League. Ad un certo punto c’è stata anche la possibilità di entrare nella corsa scudetto, la sconfitta in casa con l’Inter ha chiuso il sogno rimonta.

Il finale di campionato non è stato esaltante: sconfitta col Genoa, finale di Coppa Italia persa, pareggio con la Lazio (dopo il doppio vantaggio guadagnato nel primo tempo) e altra sconfitta nel sentitissimo match con la Fiorentina.

L’ultima vittoria, dunque, è stata quella dell’1 maggio contro il Venezia. Ora si pensa al futuro: dopo gli addii annunciati, ci sarà lo spazio per i nuovi innesti, con Di Maria e Pogba sempre più vicini all’arrivo a parametro zero.

Allegri, dopo il match con i viola, ha dato il proprio bilancio sull’annata della sua squadra, ma una frase ha scatenato la rabbia dei tifosi juventini.

L’allenatore bianconero ha infatti dichiarato: “Ci siamo allenati un giorno e mezzo, c’era gente che non si era allenata. Abbiamo concluso degnamente la stagione, ora pensiamo velocemente al prossimo anno”.

I tifosi della Juve non sono d’accordo: secondo loro, infatti, il finale di stagione non è stato affatto dignitoso. La sconfitta in finale di Coppa Italia e i risultati negativi con Genoa e Fiorentina non sono stati digeriti.

Ad ogni modo, ora il focus è già sul prossimo anno: l’obiettivo dichiarato è quello di tornare a competere per il campionato. La rosa, verosimilmente, sarà diversa da quella di quest’anno: il futuro inizia ora.