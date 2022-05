Napoli – Lozano contro tutti, la sfuriata sul web non passa inosservata

Il giocatore del Napoli Hirving Lozano si è lasciato andare sui social a causa di alcune dichiarazioni che lo riguardano, il calciatore ha rilasciato parole pesantissime che hanno spiazzato i tifosi.

Hirving Lozano si è sfogato sui social a seguito di alcune affermazioni da parte dei suoi familiari, le sue parole hanno spiazzato i tifosi.



Uno dei tanti volti di questa stagione del Napoli è stato indubbiamente quello di Hirving Lozano.

Il messicano, arrivato in azzurro nel 2019, ha avuto un leggero regresso in termini statistici rispetto allo scorso anno realizzando ben 9 gol in meno ma realizzando un assist in più. Un passo indietro evidente dettato anche dal minutaggio totale abbassato rispeto ad un anno fa anche a causa della maggiore alternanza con Politano.

L’approdo in Champions League che fa consolazione al mancato scudetto obbliga il napoli a fare delle valutazioni in vista della prossima estate e uno dei giocatori presi in considerazione è proprio Lozano.

El Chucky è tra i candidati ad un eventuale e non impossibile partenza verso altri lidi durante la prossima sessione di mercato così come Osimhen, Insigne (già confermato il suo passaggio in MLS a Toronto) e altri illustri nomi della rosa azzurra che garantirebbero a De Laurentiis un tesoretto per cambiare la rosa.

La grande alternanza con Politano ha ulteriormente alimentato queste voci che sembrano trovare conferma anche dal Messico, paese natale del numero 11.

I campani vorrebbero fruttare da questa cessione una cifra intorno ai 30/40 milioni (il messicano arrivò per una cifra simile 3 anni fa) e su di lui ci sarebbero gli occhi della Premier oltre che del campionato spagnolo.

Queste continue voci sembrno non essere però gradite dal protagonista stesso che si è sfogato sui social per alcuni di questi rumors in particolare.

Sfogo Lozano, le sue parole fanno scalpore: tifosi spiazzati

Non solo voci dai giornalisti, le ultime news sono infatti arrivate da persone molto vicine allo stesso Lozano.

Sul web sono infatti circolate voci riportate dai familiari dell’esterno messicano, anch’esse ovviamente legate a un suo futuro lontano da Napoli.

Le ennesime voci sul suo addio dedotte da voci terze lontane da se stesso o dai suoi agenti hanno inevitabilmente scatenato l’ira di Lozano che si è sfogato sul Web con un comunicato molto duro.

“Qualsiasi comunicazione sulla mia carriera presente e futura è valida solo quando proviene dalla mia voce e/o dai miei rappresentanti”, parole chiare e decise che lasciano ben poco all’immaginazione e denotano un certo nervosismo da parte del Chucky.

Per capire quale sarà il futuro dell’esterno del Napoli occorre quindi attendere l’inizio del calciomercato, fino ad allora sarà difficile avere nuove notizie certe.