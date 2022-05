Marika Fruscio: seno burroso incontenibile | Le forme escono fuori dal reggiseno: FOTO

Marika Fruscio ha pubblicato un post in cui mette in evidenzia tutto il suo seno che sembra voler esplodere. Ecco la foto.

Marika Fruscio è una conduttrice televisiva attualmente presente nel programma televisivo Alta Quota in onda su Top Calcio 24 in Lombardia e in Piemonte rispettivamente sul canale 114 e 94.

Nata ad Agate Brianza in provincia di Monza nel 1979, la Fruscio è una forte appassionata della squadra del Napoli di cui ne è una vera e propria tifosa per via delle sue origini meridionali.

Marika Fruscio e le forme in evidenza

Il suo successo si deve anche dalla fama tra i tifosi della squadra del Napoli a cui Marika prometteva degli spogliarelli qualora la loro squadra del cuore vincesse una partita o un’importante competizione.

Nel 2016 la donna ha dovuto subire un intervento chirurgico per ridurre la dimensione del suo seno che le ha provocato alcuni disturbi fisici. Per lei non è stato molto facile in quanto grazie proprio alla sua prosperità aveva ricevuto la notorietà.

La sua carriera ha inizio quando prende parte al reality show Playman Tv- La casa delle play girls e poi per essere stata una delle protagoniste del dating show di Canale 5 Uomini e Donne presentandosi come corteggiatrice del tronista Marco Stabile.

Dopo aver tentato di entrare a far parte della rosa dei naufraghi dell‘Isola dei famosi per molte edizione, senza riuscirvi, si fa conoscere ancora di più da parte del pubblico per via di una sua partecipazione a Ciao Darwin per poi entrare a far parte di vari programmi calcistici e della trasmissione Diretta Goal.

Secondo alcune indiscrezioni, la Fruscio avrebbe avuto un flirt con Stefano Bettarini e sarebbe stata lei la causa che ha scatenato la separazione tra l’ex calciatore e Simona Ventura. Inoltre è stata protagonista della cronaca rosa per via di una presunta relazione con l’allenatore Filippo Inzaghi.

La foto prima della diretta

Dopo aver posato per alcuni calendari e alcuni scatti fotografici, Marika Fruscio è passata alla conduzione di Alta Quota programma sportivo in onda sul canale 114 in Lombardia e 94 in Piemonte.

In attesa di ricevere la diretta, Marika si è fotografata pubblicando su Instagram una foto che ha fatto impazzire tutti i suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marika Fruscio (@marikafruscio10)

Nello scatto si possono notare le forme del suo seno che sembrano voler uscire fuori dal vestitino a fiori.

Tra i commenti oltre i complimenti per la sua bellezza anche quelli riguardo la sua professionalità nella nuova sua nuova attività con molti utenti che affermano che per loro è un piacere sentirla parlare.