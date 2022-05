Melissa Satta: il balconcino è spaziale | L’occhio cade proprio li

By

Melissa Satta sui social è apparsa in una forma fisica perfetta da far girare la testa a tutti i suoi fan. Ecco le foto pubblicate dalla donna.

Melissa Satta è una conduttrice sportiva tra le più amate del genere che ha avuto modo di entrare a far parte del mondo dello spettacolo dopo essere stata velina sul bancone del tg satirico di Striscia la notizia.

Melissa Satta e le foto su Instagram

Nata a Boston, nel 1986, per via di alcuni motivi di lavoro dei suoi genitori, Melissa ottiene la cittadinanza statunitense di diritto e comincia un percorso nel mondo sportivo praticando karate sin da giovane arrivando ad ottenere il grado di cintura marrone.

Raggiunto il diploma comincia a giocare in una squadra di calcio femminile chiamata Quartu Sant’Elena e si iscrive all’Università LIUM di Milano senza però terminare gli studi per via del suo impegno nel mondo dello spettacolo.

Il suo debutto sul piccolo schermo avviene affianco a Teo Mammucari nel 2005 nel varietà Mio Fratello è Pakistano per poi essere inserita all’interno del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia ricoprendo il ruolo di Velina mora.

Al suo fianco, nei panni di Velina bionda ci sono state Thais Souza Wiggers e Veridiana Mallman con le quali la Satta è rimasta molto amica anche dopo l’esperienza televisiva.

Nel 2006 da prova delle sue doti recitative grazie ad un ruolo nella seconda stagione de Il Giudice Mastrangelo per poi avere una piccola parte nel film Bastardi. Dopo queste esperienze partecipa al Saturday Night Live come modella di un noto marchio di cosmetici per capelli.

La carriera di Melissa prosegue con altri programmi televisivi tra cui Lasciatemi Cantare, di cui è stata concorrente e Primo e ultimo dove ritrova Teo Mammucari.

Diventa volto di Tiki Taka al fianco di Pierluigi Pardo per ben cinque stagioni venendo in seguito sostituita da Wanda Nara.

Dal punto di vista sentimentale è stata legata per molti anni al calciatore Christian “Bobo” Vieri per poi sposare Kevin Prince Boateng nel 2015 separandosi nel 2019.

I due hanno provato a tornare assieme ma senza riuscirci chiedendo ufficialmente il divorzio nel 2020.

Il look animalesco

Melissa Satta è molto apprezzata dai suoi fan e spesso pubblica foto dove si fa ritrarre in tutta la sua bellezza.

In un suo ultimo post di Instagram, la donna ha pubblicato una serie di foto dove mostra un fisico da invidia con un outfit leopardato fatto tutto di pailettes e brillantini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Ancora una volta, Melissa Satta ha fatto girare la testa a tutti i suoi ammiratori che non si sono sottratti neanche questa volta a riempirla di complimenti.