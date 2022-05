Martina Colombari, altro che wags: la dichiarazione shock della moglie di Costacurta

Martina Colombari nel corso degli anni ha sempre trovato il modo per far parlare di sé nel panorama della cronaca rosa, ma attenzione ad usare il termine wags con lei…

Sono trascorsi molti anni da quando Martina Colombari ha incantato il popolo italiano conquistando la corona di Miss Italia, diventando poi una delle donne più chiacchierate nel panorama della cronaca rosa nazionale grazie alla sua relazione con l’ex campione Alberto Tomba per poi affiancarsi alla stella del Milan Billy Costacurta. Da quel momento in poi sono trascorsi ben 26 anni di grande amore coronati poi dall’arrivo del figlio, eppure c’è qualcosa che in pochi conoscono e che riguarda proprio l’artista ed ex reginetta di bellezza.

A quanto pare, recentemente Martina Colombari avrebbe preferito prendere le distanze dal mondo wags fin da subito, così come la stessa ha lasciato intendere durante l’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Altro che wags… Martina Colombari rompe il silenzio

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, dunque, sono trascorsi circa 26 anni dal momento in cui Martina Colombari e Billy Costacurta si sono incontrati per la prima volta, una conoscenza avvenuta per caso richiesto gelato così il loro grande amore. Eppure, negli anni il nome dell’artista e influencer non è mai stato accostato all’appellativo ‘wags’, nonostante lei sia la moglie dell’ex punta di diamante del Milan Alessandro Costacurta.

A chiarire il perché di tale motivazione e stata la stessa attrice durante una lunga intervista rilasciata recentemente al Corriere della Sera, lasciando i propri fan sorprendentemente a bocca aperta.

“Ho mantenuto la mia identità”

Ebbene sì, Martina Colombari ha deciso di rompere il silenzio e rivelare perché negli anni siete riuscita a mantenere la sua notorietà personale senza esser necessariamente associata a quella del marito Costacurta.

Facciamo riferimento, dunque, ad una rivelazione che riguarda in particolar modo la carriera fatta da Martina Colombari anche nel campo della recitazione avviata ancor prima che nella sua vita arrivasse l’anima gemella e quindi l’ex difensore. A chiarire il tutto la stessa attrice che al quotidiano sopracitato ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Non sono mai stata chiamata una volta signora Costacurta e ho mantenuto una mia identità, anche nell’abbigliamento. Mi ha salvato il fatto che sono sempre stata un po’ antica”.