Melissa Satta: il bikini accentua le curve mozzafiato | Roba da far girare la testa

Melissa Satta ha dato sfoggio della sua bellezza in una foto che ha lasciato tutti quanti senza parole. Ecco lo scatto pubblicato sui social.

Una delle ex veline e conduttrici che sono rimaste nel cuore degli italiani e che oggi riceve tanti complimenti per via della sua bellezza è Melissa Satta che ha avuto anche delle relazioni con dei campioni del mondo del calcio.

Melissa Satta e la sua forma fisica perfetta

Nata a Boston nel 1986, la donna ottiene di diritto la cittadinanza statunitense dato che i suoi genitori nel momento della sua nascita avevano un lavoro negli Stati Uniti.

Sin da piccola si è cimentata nel mondo dello sport prima praticando Karate riuscendo a ricevere la cintura marrone e successivamente dopo aver svolto l’arte marziale in maniera agonistica diventa calciatrice facendo parte della squadra Quartu Sant’Elena.

Tornata in Italia decide di iscriversi all’Università di Milano ma abbandona gli studi per dedicarsi al suo sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo dove comincia a mettere piede nel 2005.

In questo anno prende parte al programma televisivo Mio fratello è pakistano condotto da Teo Mammucari e subito dopo viene scelta come velina mora nel tg satirico Striscia la notizia andando a prendere in eredità il ruolo di velina mora di Giorgia Palmas.

Melissa ha ballato sul bancone del programma fino al 2008 avendo al suo fianco come velina bionda prima Thais Souza Wiggers e poi Veridiana Mallmann con le quali è diventata molto amica e ancora oggi è in contatto.

In seguito, la Satta intraprende una carriera da attrice recitando nella serie tv Carabinieri e apparendo in alcune scene de Il Giudice Mastrangelo per poi debuttare sul grande schermo con la pellicola Bastardi.

Grazie alla sua partecipazione nel programma Prima e Ultimo ritrova Teo Mammucari per poi prestare il volto ad una famosa linea di prodotti per i capelli venendo invitata in una puntata del Saturday Night Live sulla BBC.

La foto in bikini scattata in Puglia

Dal 2013 al 2018 è stata co-conduttrice di Tiki Taka per poi lasciare il suo posto a Wanda Nara.

Dal punto di vista sentimentale dopo aver avuto una storia con l’ex tronista Daniele Interrante, è stata fidanzata con Christian Vieri per poi fidanzarsi e sposare Kevin-Prince Boateng nel 2015 per poi separarsi, dopo un riavvicinamento, in modo definitivo nel 2019.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Nonostante gli anni passino, Melissa Satta rimane una donna bellissima come ha dimostrato su Instagram pubblicando una foto con un bikini nero scattata in Puglia ricevendo molti complimenti tra cui quello di Federica Fontana che la definisce una fisicona.