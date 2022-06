Lazio – Il giocatore non convince più Sarri, pronto il sostituto dalla Serie B

La Lazio sta pensando di non confermare il difensore per scelta del suo allenatore, pronto il sostituto dalla Serie B.

Dopo un mercato invernale nell’ombra la dirigenza biancoceleste vuole accontentare il tecnico in questa finestra di calciomercato, ma prima di prendere dei rinforzi bisogna sistemare i giocatori in scadenza.

Maurizio Sarri dopo una stagione non proprio eclatante terminata con un quinto posto che ha permesso alla Lazio di qualificarsi ai gironi della prossima Europa League, è in contatto con la dirigenza per quanto riguarda i rinforzi da prendere per migliorare la rosa.

I biancocelesti devono sistemare la difesa e il centrocampo oltre che a prendere un vice Immobile e un portiere. A diversi giocatori al termine di giugno scadrà il contratto e la società si sta già muovendo di conseguenza. Non tutti rinnoveranno e dunque servirà prendere dei rinforzi.

Dopo la decisione di tenere Reina e vendere Strakosha, il tecnico toscano ha fatto le sue considerazioni anche per quanto riguarda la difesa. Un suo pupillo potrebbe essere il prossimo con la valigia in mano.

Pronto il sostituto: proviene dalla Serie B

Tra i giocatori che Maurizio Sarri ha deciso di non confermare c’è anche un suo pupillo dai tempi di Empoli e che ha seguito il proprio allenatore ovunque tranne che nell’anno a Torino sulla panchina della Juventus. Il terzino destro Elseid Hysaj sarebbe pronto a partire.

Il classe ’94 non ha convinto i biancocelesti e di conseguenza è stato messo sul mercato. In caso di una sua vendita la Lazio avrebbe bisogno di un sostituto da aggiungere a Lazzarri e a Marusic.

Il profilo giusto che la società sta monitorando è quello del difensore nerazzurro del Pisa, Samuele Birindelli. Classe ’99 che quest’anno non è riuscito per un pelo con il Pisa a salire in Serie A. Ora il ragazzo però potrebbe avere la sua occasione.

Destro naturale ma bravo anche con il mancino, Birindelli è un terzino a tutta fascia che può giocare anche a sinistra, bravo nei cross e in fase offensiva. Se la Lazio riuscisse a vendere Hysaj, valutato 5 milioni di euro, la dirigenza si precipiterebbe a trattare con il Pisa per il cartellino del giocatore, valutato 3 milioni di euro.