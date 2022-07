È polemica per la frase di Spalletti: i tifosi azzurri non perdonano, finale nel caos

Situazione non semplice in casa Napoli. Il malcontento dei tifosi continua a crescere e nel ritiro di Dimaro è scoppiata la polemica, presidente e tecnico nell’occhio del ciclone!

I tifosi del Napoli si aspettavano mosse decisamente diverse da parte della dirigenza.

Ad un mese dall’inizio del campionato il clima in casa azzurra non è di certo dei migliori.

Campagna acquisti bloccata, i tifosi chiedono di più

Il malumore tra i tifosi del Napoli si sta pericolosamente diffondendo giorno dopo giorno. Ad accrescerlo sempre più è il mercato che fino ad ora ha condotto la società di Aurelio De Laurentiis, con tante cessioni e ancora pochi acquisti. Addii pesanti, come quello di Insigne, prontamente rimpiazzato da Kvaratskhelia. Dopo un inizio promettente, dove è arrivato anche Mathias Olivera per colmare il vuoto lasciato dall’addio di Ghoulam, il mercato del Napoli si è fermato. Sono arrivati nel frattempo anche gli addii di Ospina, Mertens e Koulibaly, in Campania da tanti anni e ormai idoli dei tifosi. Soprattutto il belga, ribattezzato Ciro, che non ha trovato l’accordo con ADL per il rinnovo. Durante la presentazione della squadra diversi tifosi partenopei hanno inneggiato a Mertens che adesso è ufficialmente svincolato.

Ci si aspettava da Giuntoli e De Laurentiis una stretta per Gerard Deulofeu, profilo gradito per prendere il posto di Dries, ma l’affondo non è arrivato. Così come non è arrivato, al momento, per altri due “rimpiazzi”. Per il difensore sudcoreano Kim la trattativa procede e, nelle ultime ore, sembra esserci stato un sorpasso nei confronti del Rennes. Per la porta si era invece parlato di Keylor Navas in prestito dal Paris Saint Germain, ma al momento non è arrivato alcun riscontro concreto.

Polemica a Dimaro, tifosi contro Spalletti: la frase del tecnico scatena il caos

Questo stallo subito dal mercato del Napoli ha generato malcontento tra i tifosi che vorrebbero una squadra competitiva per la lotta al titolo. Durante la presentazione avvenuta nel ritiro partenopeo al momento del discorso di Spalletti un tifoso è intervenuto in maniera polemica trovando la pronta risposta del tecnico ex Roma e Inter.

L’intervento del tifoso che ha urlato “Sveglia!” durante il discorso dell’allenatore ha spinto quest’ultimo a rispondere senza mezze misure. Ecco le parole di Spalletti: “Fatelo stare zitto. Ciò che non deve mancare è il vostro supporto e il vostro entusiasmo perché non è sostituibile. Non si può comprare. Stiamo uniti e forza Napoli“.

Prova a smorzare, dunque, i toni polemici Luciano Spalletti invitando i tifosi a sostenere la squadra e la società. I sostenitori, però, vogliono notizie nuove dal fronte mercato.