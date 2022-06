Real Madrid, è ufficiale: svelata la decisione tanto attesa sul futuro del top player

Il Real Madrid pubblica sul proprio sito ufficiale un comunicato riguardante il futuro di un calciatore. La decisione tanto attesa dai tifosi è arrivata.

Un top player del Real Madrid ha deciso: ecco il comunicato del club madridista che svela il suo futuro.

Il Real Madrid sorprende i propri tifosi con un comunicato ufficiale in cui svela a sorpresa il rinnovo di un giocatore. Ecco di chi si tratta.

Real Madrid, si pensa al mercato dopo una stagione da incorniciare

Il Real Madrid ha chiuso una stagione da sogno. Il club blanco ha portato nelle vetrine del Santiago Bernabéu la 35° Liga spagnola della sua storia e la 14° Champions League: due traguardi che hanno ulteriormente arricchito la leggenda del club. Tuttavia, per conquistare la doppietta di trofei il percorso affrontato è stato differente: in Liga la strada è stata piuttosto semplice rispetto alle stagioni passate, poiché i Merengues hanno dominato il campionato per grande parte della stagione, staccando di tanti punti sia il Siviglia che il Barcellona. Al contrario, in Champions League il club blanco ha dovuto affrontare un percorso tortuoso prima di giungere alla gloria: PSG agli ottavi, Chelsea ai quarti, Manchester City in semifinale e Liverpool in finale. Tutte delle possibili finaliste, che il Real ha eliminato a colpi di rimonte.

Archiviata una stagione di successi, Florentino Pérez e soci pensano al mercato: con Bale e Isco che hanno già annunciato gli addii, il club blanco vuole rafforzare la rosa, trovandosi costretto a rinunciare a

Il comunicato ufficiale sorprende i tifosi: ecco la decisione

Il Real ha comunicato il rinnovo di Luka Modric. Il 36enne croato rinnova con i Blancos per un’ulteriore stagione, firmando fino al 2023. Con la maglia del Real, il centrocampista ha vinto per tre volte la Liga oltre a una Coppa del Re, 4 Supercoppe di Spagna, 5 Champions League, 3 Supercoppe Europee, 4 Mondiali per club e il Pallone d’Oro 2018. Nella scorsa stagione Modric ha disputato 45 partite, segnando tre gol e fornendo 12 assist. Con i Blancos ha disputato complessivamente 436 partite e segnando 31 gol.

Una storia d’amore che continua quella tra il centrocampista croato e il Real Madrid: il calciatore con le sue giocate e la sua visione di gioco sta arricchendo le pagine di storia del club blanco, che data la sua ancora ottimale forma fisica continuerà a contare su di lui anche nella prossima stagione.