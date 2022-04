Melissa Satta vs Wanda Nara: la frecciatina dell’ex velina non passa inosservata

By

Melissa Satta e Wanda Nara l’una contro l’altra? A quanto pare l’ex moglie di Kevin Prince Boateng ha rilasciato una dichiarazione che sembrerebbe essere una chiara frecciatina lanciata proprio alla moglie di Mauro Icardi.

Due delle donne più chiacchierate del mondo dello sport italiano sono tornate ad essere protagoniste dei media italiani, e non solo, a seguito di dichiarazioni rilasciata e ripresa da vari giornali e che in men che non si dica ha fatto il giro del web.

In particolar modo, dunque, a far discutere troviamo una dichiarazione rilasciata da Melissa Satta nel corso delle ultime ore, la quale potrebbe essere diretta proprio a Wanda Nara. Ecco cos’è successo nel dettaglio.

Nara contro Satta

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente nel mirino dell’attenzione del web troviamo Melissa Satta che, dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, ha continuato la sua carriera nel mondo della televisione in qualità di opinionista sportiva di casa Sky.

Non a caso, ad alzare un polverone mediatico in queste ultime settimane è stata la dichiarazione rilasciata dalla Satta e che, secondo l’opinione di molti, potrebbe essere diretta proprio a Wanda Nara recentemente tornata in televisione anche nel suo ruolo di showgirl.

“Se vuoi fare a procuratrice del marito…”

Nel corso degli anni non sono mancate numerose critiche da parte dei tifosi dirette a Mauro Icardi nel momento in cui ha ufficializzato la sua decisione di volere la moglie, Wanda Nara, al suo fianco in qualità di procuratrice sportiva.

A far rumore nel campo dell’informazione scientifica troviamo la dichiarazione rilasciata da Melissa Satta, ripresa anche da Calciomercato.com, che sembrerebbe essere una frecciatina diretta al lavoro fatto dalla Nara al fianco del Mauro Icardi negli ultimi anni. L’ex velina, dunque, in tal senso ha dichiarato: “Se vuoi fare la procuratrice del marito è normale parlare, se vuoi diventare anche showgirl è facile cadere in malintesi”.