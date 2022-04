La Procura si accanisce contro Napoli e Juve: la pesantissima richiesta

Napoli e Juve sono fra le squadre nel mirino della Procura: i due club e i rispettivi dirigenti rischiano pesantissime sanzioni.

Si è ufficialmente tenuta la prima udienza al Tribunale Federale per l’ormai noto caso legato alle false plusvalenze. Sono undici i club coinvolti: Juve, Napoli, Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Pisa, Empoli, Parma, Pescara, Chievo e Novara.

La Procura della FIGC ha ufficialmente avanzato le proprie richieste nei confronti di queste squadre e dei 61 dirigenti che sono stati deferiti.

In particolare, i bianconeri e gli azzurri sono i club più colpiti insieme a Parma e Genoa, sanzionate con una multa rispettivamente di €338.000 e €320.000.

Tuttavia, la Procura ha usato una mano molto pesante nei confronti dei dirigenti: le richieste sono pesantissime.

Indagine plusvalenze, la Procura contro Napoli e Juve: queste le richieste

L’indagine sulle plusvalenze riguardano operazioni di mercato dal prezzo gonfiato per favorire il bilancio in positivo.

Secondo la Procura, i valori aumentati sarebbero stati cruciali per l’iscrizione al campionato e la richiesta potrebbe estendersi anche ad una penalità in classifica per la prossima stagione.

Il processo non è ancora concluso e proseguirà nei prossimi giorni, ma intanto sono state avanzate le richieste contro le undici società citate in precedenza: Napoli e Juve sono le più colpite.

Nel caso specifico del Napoli, la Procura ha chiesto €329.000 di multa nei confronti della società più inibizione per Aurelio De Laurentiis (11 mesi e 5 giorni), sua moglie e i figli Edoardo e Valentina (6 mesi e 10 giorni per tutti e tre) e l’AD Andrea Chiavelli (9 mesi e 15 giorni).

Mano molto pesante, dunque, per il club azzurro, come per la Juve.

Ai bianconeri è stata chiesta una multa di €800.000 e l’inibizione del presidente Andrea Agnelli per un intero anno.

Più pesante la richiesta di inibizione per l’ex DS Fabio Paratici (che ha firmato 32 contratti dalla valutazione gonfiata): si parla di 16 mesi e 10 giorni.

Per Cherubini l’inibizione richiesta è di 6 mesi e 20 giorni, mentre sono 8 i mesi per Nedved e Arrivabene

Nel caso dei bianconeri, si parla di €60.3 milioni di plusvalenze fittizie: le operazioni sotto la lente d’ingrandimento hanno portato €90.5 milioni nelle casse della Juve portando €80.8 milioni di plusvalenze a bilancio contro quelle ritenute veritiere (€28.2 milioni).