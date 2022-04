Jorge Antun, il patto segreto con il papà di Dybala che nessuno conosceva

Negli ultimi giorni il nome di Jorge Antun, procuratore di Paulo Dybala, è all’ordine del giorno nelle cronache calcistiche: spunta un dettaglio che nessuno conosceva.

Ha fatto e continua a far discutere la questione relativa al futuro di Paulo Dybala, che a partire dalla prossima stagione non sarà più un giocatore della Juventus. Una clamorosa indiscrezione relativa al suo procuratore Jorge Antun ha fatto emergere importanti novità.

La società bianconera, dopo l’acquisto di Dusan Vlahovic a gennaio, ha deciso di non puntare più su Paulo Dybala per il futuro del club. Come annunciato più volte dall’amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene, Dybala lascerà la Juventus a parametro zero al termine del suo contratto.

Tra le potenziali acquirenti del talentuoso attaccante argentino ci sono numerose squadre, ma tutti i discorsi verranno rimandati a stagione conclusa. In Italia l’Inter sembra in pole position su tutte, con Marotta che stravede per il ragazzo e sogna lo sgarbo alla rivale di sempre. All’estero vive le piste Liga e Premier League, con Atletico Madrid e Tottenham come destinazioni più probabili.

Le qualità del calciatore non si discutono, ma i numerosi problemi fisici che hanno condizionato le ultime annate hanno frenato alcuni club. All’età di 28 anni Dybala, dopo le tante vittorie ottenute con la maglia bianconera, vuole scegliere a mente lucida la miglior destinazione possibile per il prosieguo della sua carriera.

Quel retroscena che tutti ignorano, ecco perché Antun è così influente

Un ruolo molto importante sulla scelta per il suo futuro lo avrà certamente il procuratore di Paulo Dybala: Jorge Antun. Il sessantenne argentino è una figura molto importante nella vita del fantasista bianconero e la loro storia non è di certo usuale per i tempi attuali.

Antun prima di gestire gli interessi di Dybala non aveva nulla a che fare con il mondo del calcio. La sua occupazione principale riguarda da sempre la commercializzazione di automobili, nonostante abbia sempre avuto esperienza come agente sportivo di tennisti argentini. Il primo procuratore di Dybala non è comunque stato lui, ma Pierpaolo Triulzi, con cui il giocatore decise di interrompere i rapporti nel 2017 dopo una lite a causa della decisione di concedere i diritti d’immagine a Star Image di Malta. Dopo questa esperienza, Dybala scelse Antun visto il rapporto di amicizia decennale con la famiglia e in particolare con il papà di Paulo, deceduto prematuramente a causa di un tumore quando il ragazzo aveva solamente 15 anni.

Per questo motivo Dybala si fida ciecamente di Antun, considerato come un secondo padre. Sotto suo consiglio ha deciso di concludere la sua stagione in maglia bianconera e, al termine della stagione, scegliere l’offerta migliore per il suo futuro.