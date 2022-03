Guerra Russia-Ucraina: famoso ex campione della Premier League si arruola

Molti sportivi stanno prendendo la decisione di combattere l’aggressione russa ai danni dell’Ucraina in prima persona. Tra questi, un’ex stella molto nota della Premier League: tifosi scioccati dalla decisione.

L’attacco sferrato dalla Russia sull’Ucraina negli scorsi giorni è stato devastante. La mobilitazione generale ha chiamato alle armi tutti i cittadini maschi capaci di imbracciare il fucile e combattere. Tra i difensori della patria, ci sono anche sportivi molto famosi a livello mondiale.

La guerra che Vladimir Putin ha deciso di muovere contro l’Ucraina ha scosso il panorama mondiale, tanto che da ogni parte del globo stanno arrivando manifestazioni di sostegno al popolo ucraino, colpito dalle atrocità del conflitto. Molti atleti ucraini hanno preso la decisione di arruolarsi per aiutare a difendere il proprio paese dall’avanzamento dell’artiglieria di Mosca.

I primi a rendersi disponibili sono stati i fratelli Klitschko, Vitalij – sindaco di Kiev da otto anni – e Vladimir, ex campioni di pugilato. Anche un altro pugile ucraino di fama mondiale, Vasyl Lomachenko, si è unito ai ranghi delle forze di difesa territoriale nella sua nativa regione di Odessa. Da non dimenticare, poi, l’ex calciatore della Dynamo Kiev Volodymyr Bezsonov, il leader della squadra ucraina di biathlon Dmytro Pidruchnyi e anche il tennista Serhiy Stakhovsky.

Stesso discorso per Yuriy Vernydub, allenatore ucraino dello Sheriff Tiraspol, che pochi mesi fa si faceva conoscere al grande pubblico per la vittoria sul Real Madrid al Bernabeu nella fase a gironi della Champions League, e che ora è ritratto in divisa militare pronto a combattere per il proprio Paese.

Il racconto drammatico della situazione in Ucraina

Tra coloro che non si sono tirati indietro e se la sono sentita di fare qualcosa per il proprio paese c’è anche un ex giocatore dell’Arsenal, capace anche di vincere una Premier League con i Gunners nel 2002. Questo calciatore, una volta comunicata la sua decisione, ha ricevuto grande supporto da molti ex compagni di squadra, tra cui l’attuale allenatore del Crystal Palace Patrick Vieira.

Si tratta di Oleg Luzhny, 53enne ucraino che qualche anno fa di mestiere faceva il difensore ad altissimi livelli. L’ex Arsenal ha parlato emotivamente al Mirror della sua determinazione ad aiutare il suo paese a fermare l’invasione russa. Luzhny, soprannominato “Cavallo” per i suoi polmoni di ferro, ha descritto gli orrori che lui e i suoi connazionali devono affrontare ogni giorno: “La situazione è molto tesa: intere città e paesi vengono bombardati e distrutti, le persone rimangono senza gas, elettricità, acqua e cibo. Ma la nostra nazione è unita come mai prima d’ora“.

Sulle polemiche che hanno coinvolto gli sportivi russi, accusati di non prendere posizione, Luzhny ha concluso: “Se tacciono, significa che supportano ciò che sta accadendo ora: l’invasione di un paese pacifico“.