Le parole di Donnarumma spiazzano tutti: ritorno in vista scatena i tifosi

By

Gigio Donnarumma parla al termine della prima stagione che lo ha visto giocare con la maglia del PSG, le sue parole hanno scatenato un indizio incredibile di mercato.

Quello di Gigio Donnarumma dal Milan al Paris Saint-Germain nella scorsa finestra di calciomercato estivo è stato sicuramente uno dei trasferimenti più discussi.

Tante le polemiche attorno al calciatore che da sempre si professa tifoso del Milan, ma che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i rossoneri per trasferirsi alla corte dei parigini.

Un trasferimento che non è andato proprio nel migliore dei modi, dato che il ventitreenne campione d’Europa italiano ha sofferto in più occasioni il dualismo con il costaricense Keylor Navas, che è spesso stato padrone della porta dei parigini.

Una stagione deludente anche a livello europeo, dove come al solito il PSG non è riuscito ad incidere, arrendendosi agli ottavi di finale contro il Real Madrid dell’ex Carletto Ancelotti, anche per colpa di un errore proprio dell’ex Milan.

Dura da digerire

Al termine della stagione il portiere nativo di Castellammare di Stabia ha espresso il suo parere su quanto vissuto a Parigi.

“È stato bellissimo vincere il mio primo campionato e farlo con il PSG. Ci tenevamo molto dato che era il decimo del club. È stata una stagione molto importante, con lo scudetto ci siamo tolti una bella soddisfazione. Purtroppo siamo usciti dalla Champions, è stata dura da digerire ma dovevamo andare avanti. La stagione comunque è stata positiva, siamo stati bravi a reagire. L’anno prossimo vogliamo vincere più titoli possibile”. Questo il commento su una stagione difficile ma comunque soddisfacente a detta di Gigio.

“Non è facile vincere la Ligue 1, ci sono tante squadre da affrontare e giocare in certi ambienti è difficile. Alcune partite sono state molto dure, bisogna affrontarle tutte al 100%. Giocare al Parco dei Principi dà emozioni incredibili e grande carica” continua Donnarumma, che poi si apre anche a parlare del dualismo con Navas.

“Sono ancora all’inizio, non ho fatto ancora nulla. Cerco sempre di migliorare ed apprendere, ho ancora tanto da fare. Io e Navas siamo buoni amici e grazie alla nostra relazione siamo riusciti ad andare avanti, a stare bene insieme e fare bene in allenamento. Abbiamo sempre scherzato in allenamento, è un gran ragazzo, siamo stati molto bene”.

Parole felici per il classe ’99, che in una squadra stellare come il PSG ora si pone il grande obiettivo della Champions League, magari diventando titolare dati i 35 anni e mezzo del suo collega.