Inter – Scamacca sempre nel mirino, ma il Sassuolo gela i nerazzurri: ecco la verità

Quello di Gianluca Scamacca è un nome caldo per l’Inter, ma il Sassuolo gela i nerazzurri: ecco cosa sta accadendo per l’attaccante neroverde.

All’Inter piace Scamacca, ma la trattativa non è affatto semplice: il Sassuolo mette le proprie carte sul tavolo e frena i nerazzurri.

Scamacca e l’Inter si inseguono da mesi ormai. I nerazzurri sono stati i primi a chiedere informazioni per l’attaccante al Sassuolo (lo ha rivelato l’AD neroverde Carnevali) e tenteranno l’affondo decisivo in estate.

La dirigenza, infatti, vorrebbe regalare un centravanti a Simone Inzaghi in vista della prossima stagione ed il profilo dell’ex Genoa è in cima alla lista.

Tuttavia, la trattativa è tutt’altro che semplice: la società emiliana, infatti, non cederà facilmente il suo gioiello.

Il Sassuolo avvisa l’Inter: nerazzurri spiazzati

Sarà un’estate rovente per il Sassuolo. I neroverdi sono una bottega molto cara e hanno diversi giocatori che interessano alle big: Frattesi, Maxime Lopez, Traorè, Raspadori, Berardi e Scamacca hanno attirato le attenzioni di top club italiani ed esteri. Tuttavia, l’intenzione del club emiliano sarebbe quella di trattenere alcuni di questi giocatori per farli crescere ulteriormente e dando continuità al progetto di Dionisi.

Il Sassuolo, per di più, sarà giudice della corsa scudetto poiché affronterà il Milan all’ultima giornata di campionato. L’Inter, ovviamente, spera che i neroverdi riescano a fermare i rossoneri per tentare un clamoroso sorpasso all’ultima giornata. Gli occhi dei nerazzurri saranno puntati su due obiettivi di mercato: Frattesi (pista che pare essersi raffreddata ultimamente) ed il già citato Scamacca.

La dirigenza interista è alla ricerca di un centravanti (ma potrebbero essere anche due) ed il 91 neroverde è un nome molto gradito insieme a quello di Paulo Dybala.

Nonostante la Juve si sia definitivamente sfilata dalla corsa per Scamacca dopo l’acquisto di Vlahovic, la trattativa con il Sassuolo non sarà affatto facile.

L’AD degli emiliani Giovanni Carnevali, infatti, ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni che hanno gelato l’Inter: “È vero, piace ai nerazzurri, ma piace anche ad altri. Il calcio italiano non sta attraversando un momento di prosperità, mi piacerebbe che restasse in Serie A per dare più valore alla Nazionale, ma temo abbia più mercato all’estero”.

Scamacca, in effetti, avrebbe attirato le attenzioni di top club esteri (tra cui il Borussia Dortmund). Ad ogni modo, il centravanti stesso ha dichiarato di preferire una meta italiana rispetto ad una estera, anche se effettivamente le richieste elevate del Sassuolo avrebbero spaventato i dirigenti interisti.

Verosimilmente, il nome del centravanti neroverde sarà uno dei più caldi durante la prossima estate ed ogni scenario potrebbe concretizzarsi. La permanenza, infatti, non sarebbe da escludere se non sussistessero le condizioni per una cessione.